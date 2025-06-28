潘孟安偕大法官被提名人 拜會立院

總統府秘書長潘孟安（左七）昨日陪同司法院正、副院長及大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜（右七），民進黨立法院黨團總召柯建銘（右六）、幹事長吳思瑤（右五）等人陪同出席。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕總統府秘書長潘孟安昨偕大法官被提名人拜會立法院長韓國瑜與國民黨團，表示對這次重新提名的同意權投票相當有信心。國民黨團總召傅崐萁則指「死刑」為必考題，要求七位被提名人答詢時要有很明確的立場。

傅崐萁：「死刑」為必考題

總統府三月公布七位大法官被提名人，其中大法官並為院長被提名人蔡秋明是現任台灣高檢署主任檢察官，大法官並為副院長被提名人為最高法院法官蘇素娥；大法官被提名人為中正大學法律系教授蕭文生、最高法院法官鄭純惠、台灣高檢署主任檢察官林麗瑩、政大法學院特聘教授詹鎮榮、台北大學法律學系教授陳慈陽。

請繼續往下閱讀...

韓國瑜表示，希望被提名人能夠多與黨團溝通，期盼所有的大法官名額都能補齊，若有立法院可以協助的地方，他樂意促成，並真誠希望被提名人都能順利過關。

國民黨團關切被提名人對死刑看法，傅崐萁說，自從死刑要一致決之後，這些泯滅人性的兇犯最後逃脫了死刑的判決，讓國人感受高度的沮喪。這一題是在國會詢答中的必考題，七位被提名人要有一個很明確的立場和回答。

潘孟安表示，這次的提名在專業背景上相當多元，有兩位法官、兩位檢察官、三位法政學者，不但具備了實務與學術的搭配，相信也是未來憲法法庭最好的組成人選，希望立法院能夠支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法