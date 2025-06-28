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    法庭直播三讀》司法院：仍會堅守職責 維護人民訴訟權利

    立法院院會昨三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，民進黨團表示反對法庭直播，司法院也說「深表遺憾」。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會昨三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，民進黨團表示反對法庭直播，司法院也說「深表遺憾」。（記者陳逸寬攝）

    2025/06/28 05:30

    〔記者楊國文／台北報導〕立法院昨在國民黨、民眾黨立委人數優勢下，即使民進黨團反對，仍表決三讀通過「法庭直播」規定，司法院無奈表示「深表遺憾」，仍會堅守職責，維護人民訴訟權利。

    對法庭直播三讀「深表遺憾」

    司法院指出，在極為倉促的立法過程中，司法院已向全民及各政黨委員盡力表達，貿然施行法庭公播對公平審判及訴訟參與人權益可能帶來的危害，建請立法院務必重視大多數專家、學者及兒少婦女、司改團體所提出反對立法或保留的聲音。

    司法院表示，雖然「法庭直播」仍獲三讀立法，司法院會堅守職責，維護人民的訴訟權，讓人民依舊樂於使用法院，讓法官可以安心審判，讓司法繼續守護台灣。

    立法院昨表決三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，明定法庭直播規定，法律審（即三審，如最高法院、最高行政法院、大法庭、懲戒法院第二審等）採「原則公開、例外不公開」，事實審（一、二審，即地方法院、高等法院、高等行政法院地方行政訴訟庭、高等行政法院高等行政訴訟庭等）採「原則不公開、例外公開」，但審理涉及重大公共利益或社會矚目案件時，得依當事人聲請或依職權裁定，以適當方式公開播送。

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