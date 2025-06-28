法庭直播三讀》民進黨團：藍白政治交易 助長民粹式審判

立法院院會昨三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，民進黨團批評不應把法庭當直播秀場，遂行特定個案全民公審的政治意圖。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 05:30

〔記者李文馨、林欣漢／台北報導〕立法院院會昨在藍白兩黨人數優勢表決下，三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，增列法庭直播的規定。民進黨團表示，對修法有三反對，反對民眾黨團總召黃國昌一人綁架全立院、急就章式法庭直播；反對民眾黨全黨救一人（前主席柯文哲），為個案量身定做的法庭直播；反對藍白合、政治交易式的法庭直播。民進黨團說，毫無配套的法庭直播，不只無助於真實發現，更會助長民粹式審判。

黃國昌：公眾監督法庭審理 改革關鍵

主導修法的民眾黨團總召黃國昌說，要找回人民對司法的信任，就應針對人民詬病的沉痾進行改革，不是如民進黨只做表面功夫。法庭審理的公眾監督，正是改革的關鍵之一。

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昨日朝野協商時，民進黨團總召柯建銘表示，此案攸關司法制度重大變革，居然沒在委員會審查，就逕付二讀，此案也是為了柯文哲，想用直播打亂法院審查程序等，民進黨團無法認同修法。

國民黨團首席副書記長羅智強則說，可以把這部法案當作提振司法公信力的契機，希望不要把人民視為猛虎，好像看到法庭運作現況就會造成審判不公。

院會針對法案討論時，民進黨立委紛紛登記發言表達反對，並在議場中擺上「黃國昌一人綁架全立院」、「法院非秀場，當事人不是網紅」、「真相不是靠流量」等標語。國民黨立委均未登記發言。民眾黨立委林國成表示，這次修法是要讓陽光進入法庭，沒有什麼暗盤，事實審與法律審區分得很清楚，是否公開播送也由法官裁定，而且「這部法通過，柯文哲用不到」。

吳思瑤說，二○一七年司改國是會議是建議「研議」而不是「決議」，八年無法上路，正是因為共識不足，爭議過大，民眾黨提法院組織法逕付二讀，委員會未討論，協商是過水，就強行輾壓表決。主責機關及超過卅個法界團體都反對訴諸民粹，欠缺配套，倉促修法。

吳思瑤：一人綁架全社會的鴨霸修法

吳批評，這不只是一人綁架全立院，更是一人綁架全社會的鴨霸修法，無視整個公部門。她直言，這更是為柯文哲量身定做的修法，民眾黨全黨救一人，以妨礙司法為出發點，企圖以柯文哲貪污案進行全民公審，來公然施壓司法，把司法改革拿來當柯文哲案的遮羞布，假司法改革，真妨礙司法。

吳並指出，國民黨團祭出表決動員令，稱此案攸關藍白持續合作且與大罷免息息相關，懇請委員共體時艱務必待命表決。她批評說，「這是赤裸裸的政治交易」，拿國民黨支持民眾黨要的法庭直播，來換取民眾黨支持國民黨要反對的罷免案，就算國會可以接受，社會也不可能接受。

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