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    中國密謀衝撞蕭美琴座車 外交部痛批：行徑極為卑劣

    針對捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年三月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中共駐捷克使館人員企圖駕車衝撞。對此，外交部昨批評，中國充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極。 （資料照）

    針對捷克情報局日前證實，副總統蕭美琴去年三月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中共駐捷克使館人員企圖駕車衝撞。對此，外交部昨批評，中國充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極。 （資料照）

    2025/06/28 05:30

    〔記者鍾麗華、方瑋立、陳政宇／台北報導〕捷克軍情局證實，副總統蕭美琴去年三月以副總統當選人身分出訪捷克之際，中國駐捷克使館人員企圖駕車衝撞其座車，嚴重威脅蕭美琴及隨行人員人身安全。外交部昨批評，中國充分顯露其行徑極為卑劣與無所不用其極，外交部要再度強烈譴責，並嚴正要求中國道歉。

    中國外交部反嗆：無事生非

    中國外交部發言人郭嘉昆回應，捷克允許「台獨頑固份子」蕭美琴訪問，嚴重違背一個中國原則和捷方對中政治承諾，粗暴干涉中國內政，中方已就此表達強烈不滿和堅決反對。郭另稱，中國外交人員向來遵守駐在國法律法規；中方敦促有關方面不要被「台獨分裂」勢力挑撥利用，不要無事生非、惡意炒作，干擾破壞兩國關係。

    我國外交部則說，「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）發布聲明，直指中國策動暴力構成國家恐怖主義，已跨越底線，在他國境內策劃明目張膽、出於政治動機的暴力行為，是毫不尊重國際外交規範的政權。

    外交部指出，IPAC聲援蕭副總統、也聲援所有在海外遭受中國脅迫的台灣公民，並重申台灣的未來應由台灣人民決定，呼籲各國政府譴責中國此等行徑，中國的行徑令人無法接受。

    陸委會籲國際譴責北京恐怖威脅

    陸委會昨也表示，中共一再罔顧台灣民意，對我國民主選舉產生之副國家元首籌謀暴力威脅，甚至在正、副總統尚未就職前，即企圖對我方進行恐攻威嚇，不但充分暴露中共政權暴力本質，更證明毫無與台灣民選政府善意溝通的誠意。

    陸委會強調，北京當局應立即就此次違反國際規範、危害人身安全的不文明行徑，向台灣及國際社會公開說明並道歉，承諾停止一切對台灣官員及國人之騷擾、恐嚇行動。陸委會呼籲國際共同譴責中共極權擴張，恣意於他國遂行恐怖威脅行動，要求中方遵守、履行國際規範。

    立法院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，世界各國都不容許國家元首出訪時，人身安全受到威脅，此舉等於是公然挑戰、挑釁他國主權，完全違反國際規則。中國派員跟監、圖謀造成人身危害，形同對蕭美琴行刺未遂，這是非常嚴重的反文明暴力行為，呼籲中國當局應當嚴正道歉，也請國際持續聲援台灣。

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