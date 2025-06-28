中國密謀衝撞蕭美琴座車 IPAC逾30國議員譴責北京政治暴力

捷克公共媒體披露，該國軍情局證實中國去年3月曾密謀跟監、騷擾，甚至策劃衝撞座車恐嚇我國副總統當選人蕭美琴，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）27日發表聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力。（圖取自IPAC官方社群）

2025/06/28 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕捷克軍情局證實，我國副總統蕭美琴去年甫當選出訪捷克期間，中國外交官不僅跟監騷擾施壓，甚至密謀衝撞蕭美琴座車進行恐嚇。對此，對中政策跨國議會聯盟（IPAC）逾卅國六十名國會議員與政要昨發布聯合聲明，呼籲各國譴責中國政治暴力，並指出中國行為即使未遂，亦已跨越底線。

批中國行為已跨越底線

捷克公共媒體近日披露，軍情局長證實去年三月蕭美琴訪問布拉格期間，中國駐布拉格使館的武官部門企圖製造條件，發動「示威式實體攻擊」，具體計畫包括駕駛使館車輛衝撞蕭美琴座車。

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籲各國政府譴責中國

IPAC昨發布聲明對此表達震驚及譴責。聲明說，若該計畫得逞，將構成國家恐怖主義。即使未遂，此行為本身亦已跨越底線。IPAC強調，一個願意在他國策劃如此明目張膽、出於政治動機暴力行為的國家，絕非一個尊重國際外交規範的政權。

IPAC除對蕭美琴表達聲援外，亦聲援所有在海外有可能遭受中國國家脅迫的台灣公民。IPAC重申，台灣的未來應由台灣人民及其代表決定，同時呼籲各國政府譴責中華人民共和國此等無法接受的行徑。

該聲明由來自歐洲、北美洲、印太等逾卅國、六十名國會議員及政要支持，具名連署者包括捷克參議員費雪、英國前安全事務部長圖根哈特、澳洲參議員歐尼爾與索羅門群島國會議員肯尼羅瑞等人，亦包括我國IPAC共同主席，民進黨立委范雲、民眾黨立委陳昭姿。

范雲昨受訪強調，感謝IPAC敦促各國共同譴責中國政治暴力，她相信，中國的行為不會使我們恐懼，反而使台灣人更能看得清楚。

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