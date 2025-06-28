國民黨台中市黨部罷綠偽造連署案》28人坦承犯行 稱受上級壓力抄名冊

台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉幽靈連署案，昨起訴國民黨台中市黨部三十四名黨工。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/28 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天起訴國民黨台中市黨部卅四名黨工，其中，四名黨工沒有全部承認犯行，檢方認為態度不佳，但因四人非指揮主導者，是受上級指揮而為之，檢方向台中地院聲明量處適當之刑；至於廿八名坦承犯行，甚至願意指認偽造的黨工，都指稱是受伍康龍等上級的壓力而為，中檢聲明從輕量刑，並酌予宣告緩刑，以啟自新。

願意指認偽造提議人名冊

中檢起訴中市黨部第一組總幹事，並身兼罷免蔡其昌、何欣純的「罷免事務總負責人」伍康龍，以及黨部書記長陳劍鋒主要理由，是兩人於調查局搜索後，一度否認犯行。伍辯稱是收到提議人名冊，針對寫錯欄位、塗改或忘記簽名等瑕疵，請黨工重新謄寫，總數也僅約五十份；陳則辯稱，只協助重新抄寫二、三張有瑕疵的名冊，但檢方調查顯示，陳不但於「專案講習」現場走動，還親自動手偽造十份，第二次抄寫時則偽造九份，合計十九份。

請繼續往下閱讀...

中檢強調，這兩人居謀劃指揮的主導地位，且有刪除對話紀錄的滅證行為，雖後來改口坦承犯行，但仍聲明法院從重量刑。

另外，台中市黨部第九區（東、南區）黨部小組長、罷免何欣純領銜人劉憲曾、第十一區（北區、北屯區）黨部副執行長施玟伶、第一區（后里區）黨部執行長王雲彥，三人坦承行使偽造文書、否認非法利用個人資料罪；第七區（太平區）黨部執行長王忠輝，否認上述兩罪名，檢方認為四人犯後態度欠佳，但考量四人聽命於伍康龍與陳劍鋒，非主動、指揮的角色，建請法院量處適當之刑。

至於台中市黨部王佳瑩等廿八名黨工，中檢強調，他們職位多數為區黨部執行長、副執行長，不是基層角色（指最基層黨工），犯行不應該，但犯後尚能坦認犯行並配合調查，甚至願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人壓力而為，如果於審理中沒翻供，仍表示認罪，即足以堪認有真實悔意之心，檢方聲明從輕量刑，並酌予宣告緩刑。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法