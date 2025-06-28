為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    國民黨台中市黨部罷綠偽造連署案》28人坦承犯行 稱受上級壓力抄名冊

    台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉幽靈連署案，昨起訴國民黨台中市黨部三十四名黨工。（記者蔡淑媛攝）

    台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉幽靈連署案，昨起訴國民黨台中市黨部三十四名黨工。（記者蔡淑媛攝）

    2025/06/28 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨天起訴國民黨台中市黨部卅四名黨工，其中，四名黨工沒有全部承認犯行，檢方認為態度不佳，但因四人非指揮主導者，是受上級指揮而為之，檢方向台中地院聲明量處適當之刑；至於廿八名坦承犯行，甚至願意指認偽造的黨工，都指稱是受伍康龍等上級的壓力而為，中檢聲明從輕量刑，並酌予宣告緩刑，以啟自新。

    願意指認偽造提議人名冊

    中檢起訴中市黨部第一組總幹事，並身兼罷免蔡其昌、何欣純的「罷免事務總負責人」伍康龍，以及黨部書記長陳劍鋒主要理由，是兩人於調查局搜索後，一度否認犯行。伍辯稱是收到提議人名冊，針對寫錯欄位、塗改或忘記簽名等瑕疵，請黨工重新謄寫，總數也僅約五十份；陳則辯稱，只協助重新抄寫二、三張有瑕疵的名冊，但檢方調查顯示，陳不但於「專案講習」現場走動，還親自動手偽造十份，第二次抄寫時則偽造九份，合計十九份。

    中檢強調，這兩人居謀劃指揮的主導地位，且有刪除對話紀錄的滅證行為，雖後來改口坦承犯行，但仍聲明法院從重量刑。

    另外，台中市黨部第九區（東、南區）黨部小組長、罷免何欣純領銜人劉憲曾、第十一區（北區、北屯區）黨部副執行長施玟伶、第一區（后里區）黨部執行長王雲彥，三人坦承行使偽造文書、否認非法利用個人資料罪；第七區（太平區）黨部執行長王忠輝，否認上述兩罪名，檢方認為四人犯後態度欠佳，但考量四人聽命於伍康龍與陳劍鋒，非主動、指揮的角色，建請法院量處適當之刑。

    至於台中市黨部王佳瑩等廿八名黨工，中檢強調，他們職位多數為區黨部執行長、副執行長，不是基層角色（指最基層黨工），犯行不應該，但犯後尚能坦認犯行並配合調查，甚至願意指認偽造的提議人名冊，且指稱是受伍康龍等人壓力而為，如果於審理中沒翻供，仍表示認罪，即足以堪認有真實悔意之心，檢方聲明從輕量刑，並酌予宣告緩刑。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播