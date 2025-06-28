戴錫欽拜會黃國昌 互邀出席反罷免造勢

台北市議會議長戴錫欽（左三）昨拜會民眾黨主席黃國昌（右三）。（圖由台北市攝影記者聯誼會提供）

2025/06/28 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕台北市議會議長、國民黨台北市黨部代理主委戴錫欽昨拜會立法院民眾黨團，邀請民眾黨主席黃國昌及黨公職一同反惡罷，黃表示答應，並透露民眾黨七月廿日會在台北市舉行大型集會，之前已邀北市藍營立委一同參加，手牽手一同守護台灣的民主；戴錫欽則感謝黃國昌的雪中送炭。

民眾黨台北市議員陳宥丞說，黃國昌已下令，七、八月全體黨公職禁出國，要全力投入反惡罷行動。

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黃國昌表示，民進黨選輸翻桌，要帶台灣走回一黨獨裁專制，民眾黨不會袖手旁觀，將站上第一線，共同捍衛台灣的民主自由法治。政黨間可以競爭，而為了國家人民，該合作就要合作，特別是當台灣民主已經被賴政府逼到懸崖邊、退無可退；民眾黨會義無反顧對抗政府的專制獨裁作為。

戴錫欽表示，民主社會中，沒有一種意見或思想該被評為雜質，如今竟然有罷免團體的帶頭者說要純化思想、消弭某些思想，試問在中華民國憲法的架構下，如果國民有人主張統一，必須被純化、淨化、消除嗎？

戴錫欽說，民進黨由黨外走向執政，竟然因為國會居於劣勢，而發起對在野黨全面性無差別的大惡罷，這是對台灣自由民主發展最大的傷害。希望團結在野所有的力量，攜手反對大惡罷，感謝黃國昌、民眾黨全黨公職挺身而出，一起為捍衛台灣的自由民主努力前行。

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