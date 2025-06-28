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    首頁　>　政治

    挺罷傅 近八旬葉春蓮街頭鞠躬拜託

    近八十歲的退休教師「葉霸」葉春蓮連續多日與「曙光花蓮」罷團一起站街頭，不斷對路過車輛鞠躬。（記者王錦義攝）

    近八十歲的退休教師「葉霸」葉春蓮連續多日與「曙光花蓮」罷團一起站街頭，不斷對路過車輛鞠躬。（記者王錦義攝）

    2025/06/28 05:30

    〔記者王錦義／花蓮報導〕近期天氣高溫炎熱，為支持大罷免，近八十歲的退休教師「葉霸」葉春蓮背後插著「同意罷免」旗幟，連續多日都跟著罷團一起站街頭，昂然挺立不斷對路過車輛鞠躬，讓網友直呼「你怎麼能夠不被葉霸感動？」葉霸說，鞠躬是致謝也是致歉。今晚（廿八日）她將參加罷傅聯軍大會師的活動，現場論述為什麼要罷免傅崐萁的理由。

    今晚出席罷傅活動 論述罷免理由

    葉春蓮最近下午及晚上會跟著罷團「曙光花蓮」到市區站街口拉票同意罷免傅崐萁，各站兩小時，很多民眾擔心她太操勞，她說，從年輕的時候就非常注重健康，所以在教導學生的時候，就告訴學生獲得健康最重要的就是做運動，所以會帶著學生一起跑步；常常去運動，不是只有讓身體健康，運動時候也會感覺到非常快樂，也在運動場合交到很多志同道合好朋友，參與活動都會量力而為。

    「我站出來是為了你們喔！你們年輕人一定要回家投同意罷免喔！」葉春蓮說，因為只剩下一個月決勝負，真的是沒有辦法，無法待在家裡，一定要出來，要做一點事。傅崐萁非罷掉不可，不是為了花蓮而已，是為了台灣，如果不把傅崐萁罷掉，很難想像台灣是不是更可能變成香港第二，讓中共從立法院下手，把我們的民主法治沒收，台灣就很困難，所以大家要一起來想到這個堂皇的大目標。

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