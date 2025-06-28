國民黨台中市黨部罷綠偽造連署案》造假手法曝光 藍黑筆交替、80歲以上別抄

台中地檢署偵辦偽造罷免連署案，昨起訴國民黨台中市黨部書記長陳劍鋒（左）、第一組總幹事伍康龍（右），並聲明法院從重量刑。（資料照）

2025/06/28 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦國民黨台中市黨部偽造罷免民進黨兩位立委的提議人名冊，昨天起訴卅四名黨工，這群黨工偽造手法曝光。負責指導監督的台中市黨部第一組總幹事伍康龍，以代號「專案講習」之名，召集卅二名黨工到黨部，還要自備藍黑兩支筆，黨工抵達時，黨員名冊已放在桌上，伍康龍還叮嚀強調，藍黑筆交替抄寫，已經被抄的黨員要註記，以免重複抄寫，不要抄八十歲以上黨員。

代號「專案講習」 召集黨工抄寫

抄寫共分兩次，第一次是今年一月廿三日下午二至六時，伍康龍還下令「要寫完才能離開」；第二次則是送件至台中市選委會之後，查對刪除不合格件數，蔡其昌案距離罷免提議門檻不足六十一件，何欣純案不足四四五件，伍康龍與陳劍鋒又故技重施，三月五、六日又指使兩名黨工再抄寫一次，地點同樣是黨部二樓會議室，但第二次造假份數不多，各為十份與卅六份。

請繼續往下閱讀...

提醒勿寫簡體字 要寫「臺中市」

中檢起訴指出，被告卅四名黨工，都是督導、組長、區黨部正副執行長等有給職，不是無薪水的志工，伍康龍現場提醒黨工，用自備藍黑筆交替抄寫，不要寫簡體字與塗改，要寫「臺中市」，勿抄八十歲以上黨員，已被抄寫的黨員，要在名冊上註記，避免重複抄寫。

另外，第一次抄寫時間是一月廿三日，但選罷法規定，立委就職不滿一年者不得罷免，本屆立委是去年二月一日就職，伍康龍還特別規定，填寫日期押在今年二月一日或二日，收回這些偽造提議人名冊後，再把筆跡相同名冊交錯放置編號，避免選務人員審查時，見到連續出現同樣筆跡的名冊。

有趣的是，伍康龍還於隔天（廿四日）傳訊息向抄寫的黨工致謝，「感謝市區同仁齊心協力完成『專案講習』工作，昨日已將大家的工作『成果』向主任委員報告。主委對同仁的能力及合作精神讚譽有加。尤其退伍軍人組同仁，堅持到最後的精神。近期該項工作仍為重點，市黨部麻煩大家的地方，請務必重視。齊心協力完成上級交付的任務」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法