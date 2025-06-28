罷綠連署逾7成造假 國民黨中市書記長等34名黨工起訴

台中地檢署偵辦罷綠委何欣純、蔡其昌涉幽靈連署案，昨起訴國民黨台中市黨部34名黨工。（記者蔡淑媛攝）

2025/06/28 05:30

〔記者張瑞楨、蔡淑媛、蘇金鳳、張軒哲、黃旭磊／台中報導〕國民黨今年初由中央黨部下令發起以罷制罷行動，台中市黨部在一月廿三日招來卅二名黨工，由黨部書記長陳劍鋒協助，第一組總幹事伍康龍指導，在黨部二樓用藍黑筆交替抄，且下令不能抄八十歲以上老黨員，偽造罷免民進黨立委蔡其昌、何欣純的提議人共四二五八份，造假率各逾七十二％，台中地檢署昨天依違反個人資料保護法、假冒提議等罪名起訴陳劍鋒等卅四人。

台中市長盧秀燕昨對此不回應；國民黨中市黨部主委顏文正說，幹部應是礙於時間壓力而為之，「靜待司法判決，如判決確定違法，黨也會有黨紀處分」。

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立委蔡其昌說，國民黨主席朱立倫、盧秀燕抨擊檢調搜索國民黨部「太離譜」之際，誰應該向我們道歉？何欣純則說，心疼被起訴的國民黨黨工，國民黨從上到下對於違法連署完全沒交代，也不覺得對傷害台灣民主政治的行為感到抱歉嗎？

陳劍鋒協助、伍康龍指導 檢求重刑

中檢起訴指出，台中選委會查對，罷免蔡其昌提議人合格為二三六○份，其中一七二○份造假，比例約七十二．六％；何欣純合格三五一三份，其中二五三八份偽造，比例約七十二．二％。

中檢強調，此偽造行徑使罷免提議淪為政治操作工具，衝擊國家民主制度，伍康龍與陳劍鋒一度否認犯行，甚至有刪除對話紀錄等滅證行為，雖最終坦承，檢方仍聲明法院從重量刑；廿八名坦承犯行的黨工，聲明從輕量刑並宣告緩刑，其餘四名不承認或僅承認部分犯行的黨工，聲明量處適當之刑。

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