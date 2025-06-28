法庭直播立院三讀 法界反彈 藍白聯手通過 公布後3個月施行

立法院民眾黨團推動「法庭直播」，昨聯手國民黨團在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案，民進黨團表示反對法庭直播。（記者陳逸寬攝）

2025/06/28 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕立法院民眾黨團推動「法庭直播」，昨聯手國民黨團在立法院院會三讀通過「法院組織法部分條文修正案」，明定法庭直播規定，在法律審（最高法院、大法庭）採「原則公開、例外不公開」，在事實審（高等法院、地方法院）則採「原則不公開、例外公開」方式公開播送，修正案自公布後三個月施行。

侵害公眾審判、侵害基本權

司法院直言：弊端大於利益

針對修法，立法院長韓國瑜昨召集協商時，司法院、法務部官員及民進黨團均反對，司法院副秘書長王梅英指出，法庭直播有侵害公眾審判、侵害基本權之虞，太多複雜問題需要解決，「弊端大於利益」；法務部次長黃世杰說，配套未完備即貿然實施，有相當深的疑慮。

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民進黨立委則批這是白營為救民眾黨前主席柯文哲，藍營為救罷免，國民黨與民眾黨赤裸裸政治交易。但藍白立委稱這有助於推動公開透明的司法，民眾黨團並說，司法權行使，應接受社會公眾監督。韓裁示朝野無法達成共識，送院會處理。表決時以五十九票對四十九票，藍白挾人數優勢通過。

根據三讀條文，法律審部分，最高法院、大法庭於公開行訴訟的言詞辯論及裁判宣示時所為的錄音、錄影，應以適當方式實施公開播送。但有妨害國家安全、公共秩序、善良風俗，或造成個人生命、身體、隱私或營業秘密重大損害之虞者，得裁定不予公開播送。

事實審部分，條文規定，高等法院、地方法院所為的錄音、錄影，不予公開播送。但涉及重大公共利益或社會矚目的案件，於言詞辯論及裁判宣示所為的錄音、錄影，依當事人聲請或依職權裁定以適當方式實施公開播送。

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