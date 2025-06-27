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    李大維：中道審慎 應對台美關係

    前外交部長李大維26日發表「和光同塵：一位外交官的省思」新書。（記者張嘉明攝）

    前外交部長李大維26日發表「和光同塵：一位外交官的省思」新書。（記者張嘉明攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕美國總統川普上任後發起關稅戰、涉入中東衝突問題，台美關係面臨許多新的挑戰。曾任駐美代表、國安會秘書長的李大維昨指出，台美關係若要穩妥，應遵循「中道審慎」的原則。

    新書發表 回顧外交生涯歷程

    李大維昨舉辦回憶錄「和光同塵：一位外交官的省思」新書會，回顧外交生涯歷程。李雖為國民黨培養的外交官員，卻在民進黨執政時期受到重用。他在陳水扁政府擔任駐美代表；蔡英文政府時期更擔任外交部長、國安會秘書長、總統府秘書長等要職。

    蔡英文前總統昨未到場，但透過錄影表示，外交工作是一項關係到國家整體利益與安全的專業，不屬於任何政黨，李大維的外交生涯就是最好的詮釋，從駐美代表、外交部長，到國安會與總統府秘書長，歷經多位總統任期，始終以穩健、理性、務實的態度守住國家利益，也幫助政府在複雜的國際事務中，贏得民主夥伴的尊重與信任。李大維的低調與穩定，在台灣面臨關鍵的時刻，都發揮了重要的力量。

    李大維會後受訪表示，蔡英文自信沉穩，遇到壓力也不屈服，八年任內可以說是風調雨順；他在書中引用了中國喜歡使用的一句話「百年未有之大變局」，過去八年對於台灣來講也是一個重大的大變局，但台灣總算是熬過來，並繼續往上成長。

    李大維認為，蔡英文了不起的地方是很願意讓大家各抒己見，不會很快地做出裁示，甚至有時候因為覺得要再回去想想，等到第二天才裁示，符合審慎的原則。

    針對二○一六年十二月的「川蔡通話」，書中提及是透過共和黨智庫二○四九計畫研究所主席薛瑞福安排。李受訪時說，事實上幫忙的朋友很多，但他在書中引用外媒報導有他的用意，他不願意再多加一些東西在裡面。

    至於美國前眾議院議長裴洛西任內於二○二二年訪台，李大維揭露，裴洛西訪台前的國安高層會議上，有三人持保留意見，每人都是從自身機關的角度看問題，蔡英文最後以國家元首的角度做出裁示，當時他也在場，「我也沒有什麼別的意思，我看到其他兩位也沒有什麼別的意思」。

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