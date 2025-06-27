日本前大臣小林鷹之：盼強化日台三紐帶

日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員小林鷹之昨在外交部召開記者會透露，總統賴清德當面向他表達「強烈期待日本在維護印太地區和平穩定發揮領導力」，令他印象深刻。（記者王藝菘攝）

2025/06/27 05:30

秉持「不讓台灣孤立」信念訪台

〔記者方瑋立／台北報導〕來訪的日本前經濟安全保障擔當大臣、現任眾議員小林鷹之昨在外交部召開記者會透露，總統賴清德當面向他表達「強烈期待日本在維護印太地區和平穩定發揮領導力」，令他印象深刻。他強調，此行正是為了進一步強化台日之間「歷史、經濟與心靈」三項紐帶（羈絆，日文絆きずな，指厚重情誼），並秉持「在任何時候都不讓台灣孤立」的信念而來。

小林說，日本與台灣共享基本價值觀，台灣更是日本多年的夥伴與朋友，對於暌違七年再次訪台，見到賴總統、前總統蔡英文、立法院長韓國瑜及台灣各界人士，感到非常高興。

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被問及與賴總統交流內容，小林指出，雙方會談超過原本預定時間，長達一個半小時，討論廣泛，內容富有成果。他指出，雙方就如何進一步提升台日關係、經濟安全等議題進行了深入交換意見。小林並分享賴總統當面提及「對印太地區的和平與穩定而言，強烈期待日本發揮領導力」，令他印象深刻。

談及訪台目的與初衷，小林說，做為政治家，他非常重視心靈的「紐帶」，他認為日本與台灣之間有三個重要的紐帶，包括歷史的紐帶、經濟的紐帶，以及心與心的紐帶，此行正是希望進一步加強這三者。他強調，紐帶不僅是情誼的連結，也具有戰略上意義，即「任何時候都不讓台灣孤立」，他正是抱持這樣信念訪問台灣。

小林進一步說明，他亦透過本身曾出任日本首任經濟安全保障大臣，也負責自民黨內相關政策事務的經驗，與台灣高層討論建構「非紅供應鏈」的作法，這與日本經濟安全保障政策有許多共同點，盼能透過深入的討論和交流合作令其具體化。

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