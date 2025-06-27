7月漢光結合城鎮韌性演習 全聯門市加入防空疏散避難演練

七月九日漢光演習首度結合「城鎮韌性演習」，兼任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書的內政部長劉世芳昨天說明，七月十日將於台北、台中與台南同步擇一全聯門市，進行防空疏散避難模擬演練。（取自總統府官網）

2025/06/27 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕七月九日漢光演習首度結合「城鎮韌性演習」，兼任總統府全社會防衛韌性委員會執行秘書的內政部長劉世芳昨天說明，七月十日將於台北、台中與台南同步擇一全聯門市，進行防空疏散避難模擬演練；全民防空演習則規劃七月十五日起登場，六月底將發布防空避難指引，呼籲全民下載警政服務APP、並提前準備緊急避難包。

總統府昨召開全社會防衛韌性委員會第四次會議，由劉世芳報告城鎮韌性演習整備及推動概況。劉指出，全民防衛動員旨在維持民生機能、確保公共服務，並整合民力團結抗敵；而全民防空則涵蓋警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制、戰災搶救及警報解除等環節。

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全民防空演習 7.15起登場

在時序規劃上，劉世芳表示，全民防衛動員已在八個縣市完成演練，七月十五、十六、十七日等三天，將分別在台中市、台南市和台北市登場，包括實人、實景、實地，採取有想定無劇本模式，搭配漢光演習驗證軍政通聯。

至於全民防空演習，劉世芳預告，七月十五日、十六日、十七日、十八日，將陸續於中部、南部、北部、東部與離島舉行，包括防空疏散避難設施納入安全檢查，並舉辦「守護之盾」防空避難特展，預計六月底發布防空避難指引，屆時將發送手機告警訊息，從疏散避難、人車管制、戰災搶救到警報解除，驗證本島及離島等地區防空整備與作為。

劉也提到，七月十日上午將在台北、台中與台南，同步擇一賣場進行防空疏散避難模擬演練，與全聯福利中心合作，模擬警報發放時員工應變、賣場顧客避難引導、情報傳遞與狀況處置等項目。

至於超商、超市或公營事業機構未來是否納入相關演習？劉世芳受訪指出，過去一年的整備先以公營事業配售點為主，未來若需要配售戰略物資，當然會擴張到較貼近人民生活圈、最快可配售的民營超商、超市。

避難設施部分，劉世芳盤點，提供民眾廿四小時躲避的防空避難處所共計八萬二七七二處，可容納人數為全台人口二．三五倍；供水災、震災、土石流、海嘯與核子事故等收容處所共五九二八處；戰災時救濟站處所共四五二○處。

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