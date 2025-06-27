漢光41號演習 海馬士、陸射劍二首參演

漢光四十一號演習將於七月九日至十八日登場，國防部長顧立雄昨在全社會防衛韌性委員會報告三階段演練期程與想定架構，包含模擬共軍升級灰色地帶襲擾犯台、對我進行聯合火力打擊並發起登陸作戰，以及發動島上作戰、縱深作戰、鞏固階段等持久戰演練。（取自總統府官網）

2025/06/27 05:30

顧立雄：演練共軍升級灰色地帶襲擾等三階段想定

〔記者陳昀／台北報導〕漢光四十一號演習將於七月九日至十八日登場，國防部長顧立雄昨在全社會防衛韌性委員會報告三階段演練期程與想定架構，包含模擬共軍升級灰色地帶襲擾犯台、對我進行聯合火力打擊並發起登陸作戰，以及發動島上作戰、縱深作戰、鞏固階段等持久戰演練，此外，海馬士多管火箭飛彈、陸射天劍二型防空飛彈、拖式2B裝甲飛彈及各型無人機等新式裝備將首度參與操演。

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模擬共軍對我進行聯合火力打擊

顧立雄指出，七月九日至十二日，模擬共軍犯台可能行動，想定敵人將藉由升級灰色地帶襲擾，由訓轉演、由演轉戰，國軍由應對襲擾進入備戰部署階段，執行立即備戰操演、提升加強戒備等任務；七月十三日模擬共軍對我進行聯合火力打擊，並發起登陸戰，國軍以聯合反登陸作戰應處，執行電磁頻譜作戰、整體空中及飛彈防護等關鍵行動。

顧接著說，七月十四日至十八日則模擬共軍發動島上作戰、縱深作戰及鞏固階段，國軍依敵人攻勢進展，進行濱海暨灘岸戰鬥、縱深防禦暨持久作戰等演練。這次實兵演練有八大亮點，包括新增灰色地帶襲擾應處、快速反應備戰部署、戰略溝通運作機制、動員部隊戰力恢復、重層縱深防禦部署、新式裝備作戰效能、精進後勤支援能量、軍民整合協調運作。

新增動員部隊戰力恢復等八亮點

顧立雄說明，灰色地帶襲擾應處演練，想定設計向前延伸至平時共軍灰色地帶襲擾，國軍依共軍犯台的關鍵預警徵候提升戰備等級，演練應變中心、指揮所開設，應對共軍中高強度灰帶襲擾，接續由聯合作戰指揮中心發布立即備戰操演命令，並藉心理與網路作戰部隊的戰略溝通及資訊防護行動，應對共軍輿論戰、心理戰、法律戰。

顧也表示，隨著三軍部隊陸續籌獲新式武器、強化結構功能，此次漢光演習將首次有海馬士多管火箭飛彈系統、陸射天劍二型防空飛彈、拖式2B反裝甲飛彈及各型無人機等新式裝備參與操演。

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