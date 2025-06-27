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    賴清德：城鎮韌性演習 扎根安全意識

    總統賴清德昨主持全社會防衛韌性委員會時表示，今年七月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際演練，扎根「有準備、更安全」的意識。（取自總統府官網）

    總統賴清德昨主持全社會防衛韌性委員會時表示，今年七月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際演練，扎根「有準備、更安全」的意識。（取自總統府官網）

    2025/06/27 05:30

    7月「國家團結月」 行動證明台灣在巨大威脅下仍昂首國際

    〔記者陳昀／台北報導〕總統賴清德昨主持全社會防衛韌性委員會時表示，今年七月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際演練，扎根「有準備、更安全」的意識，並向國際展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心，透過漢光與城鎮韌性演習，持續擴大驗證項目，並規劃於下次會議，與國際交流這一年來的成果，用行動證明，即使在巨大威脅下，台灣仍繼續昂首國際。

    國軍建構「多域拒止、韌性防衛」

    賴清德表示，今年七月是「國家團結月」，要讓台灣社會透過實際的演練，扎根「有準備、更安全」的意識，更要向國際社會展現台灣人堅強的防衛意志與自我保護的決心。這些年來，國軍以「實戰化訓練」為根本，「防衛固守、重層嚇阻」為戰略，發展「不對稱戰力」，建構「多域拒止、韌性防衛」的整備方向。

    他說，「保衛台灣，從來不只是國軍的責任，也是全民意志的展現」，除了戰力堅強的國軍，也需要維護秩序的警察、搶救生命的消防醫護人員，以及堅守崗位的政府同仁、企業夥伴、社區志工，還有全體國民的齊心協力，無論身在哪個工作崗位，每一個角色、每一份力量，都是串起國家安全不可或缺的重要一環。

    台灣全社會防衛韌性 國際友盟肯定

    賴提到，許多國人都在討論防災避難包、查看物資清單，也報名緊急救護、民防知識等相關課程，或打開地圖APP認識住家附近的避難地點、熟悉疏散路線，從心理建設到具體規劃，唯有全民有感、全體參與，全民防衛才能發揮最大力量，讓台灣在各種挑戰中保持穩健，更加團結。

    賴最後總結說，台灣建構全社會防衛韌性，因應境外敵對勢力威脅，已獲得許多國際友盟的肯定，隨著全社會防衛韌性的工作持續推進，挑戰只會越來越多，但他要強調，不論國際情勢如何變化，我們都有堅定的意志來守護國家，將一步一腳印強化台灣的韌性，政府要持續透過積極的態度、務實的行動、深入的宣導，讓人民了解「我們可以一起做好準備」。

    賴並表示，透過漢光與城鎮韌性的演習，持續擴大驗證項目，並規劃在下一次會議，把台灣一年來推行全社會防衛韌性的成果與經驗和國際交流。

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