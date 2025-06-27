馬英九訪中 脫稿喊「兩岸和平民主統一」

前總統馬英九率團訪中，在國台辦主任宋濤陪同下，前往甘肅參觀酒泉衛星發射中心，馬望向發射台直呼，「中華民族真是了不起」。（圖取自中國官媒央視）

2025/06/27 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕訪問中國的前總統馬英九昨出席在甘肅酒泉舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」，脫稿提到希望「兩岸和平民主統一」；馬說，和平是「不要使用武力或者是武力的威脅」，民主是要「尊重台灣人民的意願」。他還說，「大家說對不對？」並強調沒有完全依照同事準備的講稿，「有點脫稿演出，如有不當請各位指教」。

宋濤：台灣命運兩岸共同決定

在場的中國國台辦主任宋濤隨後表示，台灣是兩岸中國人的台灣，台灣的前途命運要由「兩岸全體中國兒女來共同決定」，對馬英九的發言做出回應。

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陸委會發言人梁文傑昨對此指出，關於馬前總統的言論，該會不評論這個政治人物，其言行會受到社會的評價。

陸委會：不評論這個政治人物

梁文傑說，中共科技發展確實是事實，但是這些科技發展，現在正被用來要對付台灣，今年一月到五月越界的共軍飛機數量，比去年同期多出很多，這些狀況都是令人憂心的，「馬英九身為前總統，我覺得還是要為台灣的國軍、還有台灣人民多想一想」。

馬昨天前往敦煌參觀莫高窟，並出席在敦煌研究院舉辦的「兩岸共同弘揚中華文化活動」表示，兩岸同文同種、同根同源，都是炎黃子孫。他還說，自己老家是湖南湘潭，「跟貴方的毛主席是同鄉」，媽媽是湖南寧鄉人，是劉少奇副主席的同鄉，所以關係是非常深厚。

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