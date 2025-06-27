罷團：藍營修離島條例 埋六大危機

國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提案修正「離島建設條例」，引發爭議。經濟民主連合昨偕同多個罷免團體召開記者會指出，該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路。（記者叢昌瑾攝）

2025/06/27 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕國民黨立委陳玉珍、陳雪生等人提案修正「離島建設條例」，引發爭議。經濟民主連合昨偕同多個罷免團體召開記者會指出，該修法恐為中共在金門、馬祖等離島推動「一國兩制」試驗區鋪路，更對台灣的國家安全、台美關係、健保量能及民生經濟等帶來六大衝擊，呼籲民眾透過罷免下架親中立委、拒絕媚共法案。

恐為中共「一國兩制」試驗區鋪路

經民連智庫研究員涂景亮指出，將金馬「特區化」是中國對台統戰的近程目標，中國國家主席習近平二○一九年便提出「習五點」，要率先實現金門、馬祖同福建沿海地區通水、通電、通氣、通橋；中國二○二三年更發布意見，企圖將金馬打造成「一國兩制」樣板，並與廈門、福州融合為「同城生活圈」，做為統一台灣的前置步驟。

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涂景亮分析，藍營所提「離島建設條例修正草案」，將造成六項衝擊與風險。他盤點，金廈大橋開通，將讓解放軍長驅直入，翔安機場成國門；離島自貿區使中國貨洗產地，衝擊台美關係；離島國際醫療掏空健保量能，看病等更久；引進中國豆腐渣工程，金門、馬祖、澎湖、綠島、蘭嶼、小琉球都可以；離島中生無上限，出入台灣無法禁；離島企業大免稅，雙北企業呆繳稅。

涂景亮強調，離島賦權與在地化固然是離島發展的重要議題，但透過引進中國廠商、讓離島地方政府不當擴權，或是鬆綁中生入學名額等，終究是飲鴆止渴。

籲七月廿六日罷免下架親中立委

經民連智庫召集人賴中強提醒，中共正透過離島、花東、原住民與地方縣市政府財政等議題，推動台灣「黎巴嫩化」，於現階段癱瘓台灣民選政府運作，並在台灣建立「灘頭堡」，而「離島建設條例」、「原住民族委員會組織法」及「財政收支劃分法」等修法，正是中共的關鍵法律手段。

提出罷免國民黨立委王鴻薇、李彥秀、洪孟楷、張智倫、林德福、羅明才及葉元之的團體代表，亦輪番上陣批評，國民黨立委連署提案、協助中共對台滲透，呼籲民眾七月廿六日投下罷免同意票，支持罷免不適任立委，共同守護台灣民主與主權。

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