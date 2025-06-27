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    首頁　>　政治

    國台辦聲援反罷免 民進黨：別干預台灣內政

    中國國台辦前天呼籲台灣民眾反對民進黨政府政治操弄大罷免。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣的內政與民主也輪不到中國來說嘴。（記者羅沛德攝）

    中國國台辦前天呼籲台灣民眾反對民進黨政府政治操弄大罷免。立法院民進黨團幹事長吳思瑤昨表示，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣的內政與民主也輪不到中國來說嘴。（記者羅沛德攝）

    2025/06/27 05:30

    〔記者陳政宇、劉宛琳、陳鈺馥／台北報導〕大罷免投票七月廿六日登場，中國國台辦呼籲台灣民眾充分認清、堅決反對民進黨政府政治操弄。國民黨主席朱立倫昨表示，民進黨別每次都用抗中牌來打擊對手，應該爭氣一點，告訴大家執政一年為台灣人民解決什麼問題。立法院民進黨團幹事長吳思瑤批評，國台辦與國民黨口徑一致，但這輪不到中國說嘴，盼台灣人民做好防禦機制，勿讓中國介罷。

    朱：民進黨別用「抗中牌」打擊政敵

    對於輿論解讀「國台辦聲援國民黨反罷免」，朱立倫昨受訪反諷說，民進黨每次選舉都用所謂的「抗中牌」打擊政敵、消滅在野黨，連罷免戰都如此，這是一個不爭氣、沒出息的政黨。

    朱呼籲，總統賴清德別學著做想清除雜質的「獨裁者」，每次都用所謂抗中牌來打擊對手，爭氣一點告訴大家，執政一年到底為台灣人民解決什麼問題？到底關稅貿易戰做了什麼？以色列與伊朗戰爭對能源和石油的危機要如何解決？以及年輕人買不起房、老人長照等民眾關心的所有生活議題。

    陸委會：中方用詞與在野黨一模一樣

    吳思瑤則表示，國台辦的發言到底是神救援、還是豬隊友？相信台灣人民會用意志來證明一切，而台灣的民主制度、公民權利，不管是選舉還是罷免，都不干中國的事，台灣的內政與民主也輪不到中國來說嘴。

    針對中國官方指控民進黨，陸委會發言人梁文傑反擊說，國台辦說台灣是綠色恐怖、寒蟬效應，假借民主之名、行獨裁之實，引發台灣民眾對綠色獨裁、恐怖政治的強烈不滿，「這些話如果不是國台辦發言人說的，我還以為是在野黨發言人說的，因為用詞幾乎都一模一樣」。

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