罷免陳瑩案 檢調發現有國民黨組發會介入身影

檢調偵辦罷免民進黨立委陳瑩涉造假連署案，前天約談國民黨中央組發會副主委黃碧雲（右）、專委李得全後均請回。（記者王定傳攝）

2025/06/27 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕檢調偵辦罷免民進黨立委陳瑩涉造假連署案，前天約談國民黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全後均請回。檢調發現，陳瑩罷免案領銜人福定．多諾應該只是掛名，背後有國民黨中央組發會介入運作身影，而黃、李二人正是「承上啟下」的關鍵角色，其中，李是「聯絡窗口」，至於實際操作蒐集連署，疑由民代、地方黨部或相關人士進行，大多造假的連署則來自於東部及南部，案情不排除擴大發展。

案情不排除擴大發展

由福定．多諾做為領銜人的罷免陳瑩案，第一階段經兩次送件才達法定提議人數而進入第二階段連署，但第二階段未送件，中選會遂宣布不受理。不過，由於第一階段提議人名冊中，竟有高達一九三份死亡連署，姓名、地址及身分證字號錯誤更高達四四○件，民進黨發言人吳崢因而告發此案。

請繼續往下閱讀...

據了解，陳瑩是平地原住民立委，選區遍及全國，若無支援系統，單憑福定．多諾一人之力，恐難向全國各地平地原住民蒐集連署；經檢調約談相關人士並蒐證後發現，這起罷免案背後有國民黨介入跡象。

檢調懷疑，李得全具原住民身分，是前國民黨原民會執行長，現為組發會社會部專委，擁有原住民豐富人脈，疑受命透過國民黨各地黨部等蒐集連署，甚至傳出有陳瑩的競爭對手也積極介入連署罷免，加上大多造假連署來自於東部及南部，檢調將循線追查授意造假連署與實際抄錄者的身分，並釐清組發會涉入程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法