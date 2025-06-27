衝大罷免 曹興誠籲賴清德最後合體造勢

聯電創辦人曹興誠（左三）等罷團成員昨召開「護國大遶境」記者會，號召民眾一同參與。（記者張嘉明攝）

2025/06/27 05:30

七月四日起 從花蓮展開十六天全台護國大遶境

〔記者林哲遠、陳政宇／台北報導〕大罷免首批成案的廿四名國民黨立委，將於七月廿六日投票，反共護台志工聯盟昨宣布將於七月四日展開為期十六天的全台護國大遶境。聯電創辦人曹興誠向總統賴清德喊話，做為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還幻想順利執政，呼籲賴參與他們最後的造勢。

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吳思瑤：賴協助大罷免邁向成功

立院民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，賴總統已經以黨主席身分清楚下達指令，要求黨中央配合罷免團體，協助大罷免邁向成功的最後一哩路，要求黨中央、乃至各地黨公職協力，這也是賴的作為及立場。

民進黨發言人韓瑩說明，賴清德對公民團體發起的大罷免行動皆持尊重與肯定的立場，近來的「團結國家十講」中，更提到台灣的民主價值即是透過不斷選舉、罷免等民主制度，淬鍊出如今的民主成果；民進黨同樣希望，所有反共保台的意識能夠成為團結國家的最大公約數。

護國大遶境自七月四日從花蓮出發，將召集全國三十一個罷團代表，往南向台東邁進，以順時針方向遶全台一周，最後預計七月十九日終點在台北青島東路，回到去年十萬青鳥行動的起點，向全國發出要改變國會的意志。

曹興誠表示，希望能商請總統出來一起參與他們最後的造勢，現在已不是要規避藍綠對立、憂讒畏譏，現在是民進黨責任，做為執政黨要把國家執政權拿回來，不能立法院在中共手裡還幻想順利執政，希望賴最後能站出來跟他們一起。

曹：思想上台灣確實有太多雜質

對於賴清德在「團結國家十講」第二講所提「雜質說」引發在野黨不滿，曹興誠認為，民進黨起初不支持大罷免，是謹守執政者的風範，當罷免到了第三階段，支持罷免就是民進黨的義務，賴總統的「雜質說」不是針對人，但在思想上，台灣確實有太多雜質。

曹興誠舉例，國、共兩黨異口同聲說兩岸要統一就是思想的雜質，宛如隔壁鄰居一天到晚在牆上打洞，說要過來跟你分財產、共同生活、管你的家務；在美國，若沒有經過同意闖入別人家，可以被當場擊斃，亦即「城堡法」。當中共和國民黨試圖侵害台灣基本人權，這就是思想的雜質與毒素，台灣要藉由大罷免對統一說NO，堅決反對。

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