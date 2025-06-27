通學步道變政績 高虹安挨批剽竊提案

新竹市香山高中通學步道，學生發文表示是自發性公民行動方案所促成。（資料照，新竹市府提供）

2025/06/27 05:30

學生發文打臉高 指香山高中師生自發行動方案被高收割

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市雙罷免（高虹安、鄭正鈐）投票訂在七月廿六日，要被罷免的停職市長高虹安在臉書曬政績，提到香山高中的通學步道是她任內完成，結果被學生打臉指該步道是學生自發性的公民行動方案。

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前文化局長錢康明也批評，高虹安愛收割的個性不改，除剽竊學生提案，還變成自己的政績，更質疑與高擺拍的學生知情嗎？學校為何同意學生穿制服與高拍照，除違反行政中立，是教育處授意學校及學生配合嗎？市府教育處表示，此案教育處無相關行程，會持續推動教育工作。

與學生合照遭疑 教育處：無相關行程

有學生看到高的貼文後也在社群發文稱，該愛心上學方案是二○二一年由香山高中學生自發性的公民行動方案，是由學生與公民老師一起發現的問題，與高虹安寫的「爸爸握著我手的虛假故事」，完全不一樣，並稱高市府只會收割，留言也被小編關閉。錢康明批高虹安剽竊學生自發性發起的改變與對學校好的提案，將其變為自己的政績，對這種只會收割別人努力的停職貪污市長，籲新竹人出來投同意罷免。

議員指林智堅任內即優先核定辦理

市議員林盈徹也說，這條通學步道由學生自發性發起後，在前市長林智堅任內，就已辦理工程視察，工程視察紀錄清楚寫著「汀甫圳通學步道優先核定辦理」，根本不是高虹安的政績，沒想到高跑來香山為政績灌水。林盈徹批高因貪污停職，不思反省，還出來搶功勞、騙選票，把學生當宣傳工具。只會搶功勞的人，不罷免她要罷免誰呢？籲市民下架厚臉皮又愛蹭政績的高虹安，讓新竹重開機。

錢康明也質疑高虹安帶著香山高中學生擺拍，是何時拍照？何人所拍？學校和學生家長是否知情？學生是否知道拍照目的？是否同意照片的後續使用？更質疑高違法使用行政資源，香山高中校方是否謹守行政中立？市府教育處是否有介入參與？面對學生無端捲入罷免政治議題，教育處也應進行行政調查。

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