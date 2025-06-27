罷免顏寬恒連署少2267份 今補件

「中二解顏」預計今天補件。圖為志工上街宣傳情形。（記者黃旭磊攝）

2025/06/27 05:30

〔記者黃旭磊、張軒哲／台中報導〕中央選舉委員會於十八日公告，台中市第二選區罷免藍委顏寬恒未達連署法定合格門檻三○二七八份，「中二解顏」需在十天內補件至少二二六七份，罷團預計今天（廿七日）下午一時將補件送達台中市選舉委員會，這個公民罷免團體發言人林宣宏強調，「我們擁有全台中罷團最強的造冊志工，眾志成城有信心達到三階投票門檻」。

「中二解顏」五月已提交三三○九九份連署，扣除一階提議人不得為連署人等無效件數後，還需補件至少二二六七份，團隊從週二晚間起「閉門造冊」，林宣宏強調，「關門停止收件就代表有信心」，今天準時送到台中市選委會。

請繼續往下閱讀...

罷免楊瓊瓔還差456份 收件至28日

罷免楊瓊瓔「中三拒瓔」罷團領銜人Connie表示，目前距離安全門檻還差約四五六份，預計收件至廿八日中午截止，隔天廿九日送件。

罷免江啟臣尚需999份 籲居民站出來

中八選區罷免立法院副院長江啟臣還差九九九份，「ㄧ罷擊臣」領銜人廖芝晏說，倒數三天，志工夥伴頂著艷陽高溫全力以赴，預計收件至廿八日夜間十二點截止，隔天廿九日下午送件，呼籲豐原與山城民眾站出來連署。

民進黨市議員曾威表示，會協助罷團一步一步走，提供掛看板地點、宣傳車或站路口力挺。同黨議員張芬郁說，將以小型開講模式和在地鄉親聊罷免，創造更多「罷免種子」回到鄰里向親友宣講。

同黨議員周永鴻強調，已請服務處人員跟常來的熟識志工加強在神岡地區收件。

議員蕭隆澤表示，這幾天也去潭子地區呼籲鄉親連署，服務處也持續收件。

高鐵、台鐵及國道客運於今天（廿七日）凌晨起，陸續開賣罷免投票日（七月廿六日）車票，罷團「中四廢翔」說，鼓勵選民踴躍搭乘「民主返鄉」列車、票投「同意」罷免，讓「讓民主準時抵達」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法