《高雄》海鯤號海測 高港二港口關即時影像

紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」，6/17完整記錄潛艦海鯤號出港過程。（資料照）

2025/06/27 05:30

〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號昨天上午再度駛離高雄港到外海進行海測，由高市文化局紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」竟然「被消失」、停止播放，讓無法到場拍攝、想擷取海鯤號畫面的船迷「失望不已」。

昨天起不僅YT停播，船迷打開紅毛港文化園區官網的「開啟即時出港影片」、「開啟即時進港影片」，都被要求必須輸入帳號及密碼。

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文化局回覆說「因應台灣國際造船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險」，文化局依台船公司請求，「暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送」。這次直播大約於六月廿四日下午五點半關閉，昨天下午約四點半恢復。

船迷表示，海鯤號本月十七日上午首度出港海測，許多媒體引用該支監視器直播且可回放的影像，讓紅毛港文化園區的YT訂閱數增加到四百多人，當時就擔心會不會以「國防機密為由被停播」，沒想到昨天果然停播。

船迷指出，該支監視器已設置多年，原本在紅毛港文化園區官網直播（不能回放），網友無須登錄帳號及密碼就能觀看。

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