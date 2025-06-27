為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    《高雄》海鯤號海測 高港二港口關即時影像

    紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」，6/17完整記錄潛艦海鯤號出港過程。（資料照）

    紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」，6/17完整記錄潛艦海鯤號出港過程。（資料照）

    2025/06/27 05:30

    〔記者洪定宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號昨天上午再度駛離高雄港到外海進行海測，由高市文化局紅毛港文化園區架設的「高雄港第二港口即時影像」竟然「被消失」、停止播放，讓無法到場拍攝、想擷取海鯤號畫面的船迷「失望不已」。

    昨天起不僅YT停播，船迷打開紅毛港文化園區官網的「開啟即時出港影片」、「開啟即時進港影片」，都被要求必須輸入帳號及密碼。

    文化局回覆說「因應台灣國際造船公司執行非公開軍用艦艇測試，為配合進出港交通管制及維護作業期間港區安全，並避免即時影像外流影響航安與涉密風險」，文化局依台船公司請求，「暫時關閉紅毛港文化園區相關即時影像服務（含官網進出港畫面），待測試結束後將儘速恢復播送」。這次直播大約於六月廿四日下午五點半關閉，昨天下午約四點半恢復。

    船迷表示，海鯤號本月十七日上午首度出港海測，許多媒體引用該支監視器直播且可回放的影像，讓紅毛港文化園區的YT訂閱數增加到四百多人，當時就擔心會不會以「國防機密為由被停播」，沒想到昨天果然停播。

    船迷指出，該支監視器已設置多年，原本在紅毛港文化園區官網直播（不能回放），網友無須登錄帳號及密碼就能觀看。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播