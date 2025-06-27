涉發展組織 企圖引10萬紅軍入台 退役軍官當共諜 屈宏義判10年

復康聯盟黨」主席屈宏義涉密謀引紅軍入台，依違反國安法起訴，台中高分院判刑10年。（翻攝YOUTUBE）

2025/06/27 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中高分檢起訴「復康聯盟黨」黨主席屈宏義，涉嫌收中共資金，企圖「由紅軍布置入台十萬人」，並吸收台灣現役與退伍軍人，在台發展中共的「武力內應組織」，他共吸收六名退伍軍人，甚至想成立狙擊隊，伺機狙殺「台獨份子」，檢方依違反國安法起訴，高等法院台中分院昨天判處屈宏義十年徒刑。

吸收退伍軍官 圖謀武力內應

六名被吸收的退伍軍官中，黃桂坤判處八年六月徒刑，戴學文、林健華各判處八年，朱賢寰、余天民各判七年徒刑，廖永清（原名廖承瀚）判三年六月，可上訴。這七人的罪名，都是「國家安全法」第二條第一款，共同意圖危害國家安全及社會安定，為大陸地區（中國）發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織罪，但因此案為不公開審理的國安法刑案，台中高分院不說明判決理由與案情，僅公布判決主文。

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擬成立狙擊隊 狙殺台獨份子

台中高分檢起訴指控，校級軍官退伍的屈宏義，退伍後到中國經商，二○一九年起，接受解放軍情治人員、「深圳新四軍研究會」首長「張叔叔」（張昌國）金錢與指示，在台灣吸收上述六名退伍軍人，發展中共「武力內應組織」，繪製阿里山雷達站、屏東縣加祿堂海灘高地、屏東恆指部與恆春三軍聯合訓練基地，以及AIT台北辦事處座標圖資，由屈透過微信傳給「張叔叔」。

檢方發現，屈男等人透過微信支付，收取「張叔叔」一八○多萬元台幣，透過地下匯兌收十五萬元人民幣（六十多萬台幣），於二○二三年成立「復康聯盟黨」，推派藝人劉尚謙等三人參選立委失敗，檢方認為三人不知情而不起訴。

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