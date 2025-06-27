蕭美琴去年訪捷克 中國密謀衝撞 中國武官跟監 計畫車禍恐嚇

副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。圖為捷克參議院議長維特齊與蕭美琴的合照。（取自X平台）

2025/06/27 05:30

〔記者方瑋立、陳昀／綜合報導〕副總統蕭美琴去年訪捷克期間遭中國外交人員跟監尾隨，險釀車禍，捷克軍情局證實，監控到中國情報單位曾試圖對受保護人物進行具破壞性的行動；捷克最新報導指出，這場行動甚至計畫碰撞蕭美琴座車，製造恐嚇。

捷克軍情局：監控到破壞行動

蕭美琴去年三月以台灣副總統當選人身分訪問捷克，期間拜會包括參議院議長韋德齊等多位政要。蕭訪問期間，一名中國外交官駕車闖紅燈，幾乎引發交通事故，當時蕭的車隊正好通過市中心路口。最新報導指出，這項行動並非偶然，而是中方情報行動的一部分。

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尾隨蕭車隊 闖紅燈險釀事故

捷克廣播電台（iROZHLAS）發布事件的調查報導指出，捷克軍情單位掌握到中國除跟監尾隨，亦曾研擬「示威性行動」（demonstrative kinetic action，軍事術語）」，意圖製造與蕭美琴座車「碰撞」的恐嚇情境。該行動最後未執行，但有中國外交人員在蕭美琴車隊通過布拉格市中心路口後，直接闖紅燈急駛通過，幾乎釀成車禍。該名人員為中國駐捷武官室人員，其任務目的為持續尾隨蕭的專車。

捷克軍情局局長巴爾托夫斯基指出，北京方面企圖透過這項行動對蕭美琴進行心理威懾。他並說：「我們監控到中國情報單位曾試圖製造條件，對受保護人物進行具示威性的動作，所幸該計畫尚未超出準備階段。」

報導指出，蕭美琴並未真正處於危險之中，因為捷克安全機構已經密切監控，並準備在必要時介入。

總統府昨回應，對於中國違背國際規則，帶來風險與危險的不法行為，我方強烈譴責。

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