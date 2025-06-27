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    首頁　>　政治

    雙北罷團三階出擊 罷免遊戲今上線

    2025/06/27 05:30

    〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市共有六位國民黨籍立法委員被罷免，已有五位已進入第三階段，將於七月廿六日投票，另一位藍委羅明才的罷免案，罷團也完成補件，後續由中央選委會查核中；雙北各罷團今天上午共同召開記者會，策劃全新、原創製作的「國會派對：生存之亂」playbaba.tw 線上遊戲，為雙北罷免十一位藍委的行動注入新動能。

    線上遊戲 真實呈現藍委荒誕亂象

    負責活動策劃的雙和罷團指出，「國會派對：生存之亂」是結合政治時事與遊戲娛樂的網頁互動遊戲，透過輕鬆娛樂的方式，真實呈現國會的荒誕亂象，讓更多民眾了解為何要罷免國民黨立委的原因，首波上線共有十一位雙北兩市的國民黨立委，包含張智倫、林德福、徐巧芯、賴士葆、王鴻薇、李彥秀、羅智強、葉元之、洪孟楷、羅明才、廖先翔。

    雙和罷團說，參與的玩家可用第一人稱視角扮演藍委，需在議題關卡選擇服從黨意或民意，闖關生存、遊戲情境與關卡皆取材第十一屆立法院開議以來，真實發生的事件與藍委的爭議言行，希望讓更多民眾看見藍委在立法院荒誕不羈的作為。

    雙和罷團表示，這是一款諷刺型的遊戲，目的是諷刺這群失職的國民黨立委，不但沒有善盡民代的職責，更宛如開了一場一黨獨大的國會派對，希望民眾一起關注，記得七月廿六日出門投下「同意罷免票」。

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