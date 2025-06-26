邱議瑩高雄設競辦 賴瑞隆、許智傑推政見

2025/06/26 05:30

〔記者王榮祥、謝君臨／綜合報導〕民進黨立委邱議瑩昨舉辦高雄市長競選辦公室開幕茶會，前立委趙天麟公開相挺，並承諾將擔任「啦啦隊」。

邱議瑩競辦位於九如一路上，多位立委、議員、里長、後援會長與各界代表出席力挺或拍片表達祝賀，邱議瑩則提出高雄市政與台灣民主兩大願景，期許集結最大團結力量，帶領高雄在國際競爭中脫穎而出。

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趙天麟昨天現身會場，與多位湧言會成員一起為邱議瑩站台，他強調「會當啦啦隊，全力挺邱」。

同樣有意角逐高雄市長的民進黨立委賴瑞隆和許智傑，昨天上午分別在立法院召開記者會，闡述對高雄的願景。賴瑞隆推出「智慧交通五大計畫」，並倡議設立「大眾運輸發展基金」，整合各方資源，透過AI與大數據技術全面升級高雄交通系統；許智傑則爭取台積電未來最先進製程一奈米廠能進駐橋頭，建構南部半導體產業Ｓ廊帶。

張博洋宣布 7月退出台灣基進

高雄政壇昨天還有另一焦點，台灣基進市議員張博洋證實，本月廿一日已向黨中央辭去高雄黨部主委，並預計在七月退黨，不會為了拚連任而加入民進黨。

張博洋表示，為避免分別時刻常會從細小怨懟演變成互相攻擊，因此不會用文字多談退黨原因，分開各自努力，是讓彼此可心無旁騖走下去的一種方法。

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