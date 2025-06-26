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    首頁　>　政治

    花蓮罷傅聯軍 28日大會師宣講

    花蓮罷免藍委傅崐萁團體「曙光花蓮」等數個公民團體站街頭宣傳。（曙光花蓮提供）

    花蓮罷免藍委傅崐萁團體「曙光花蓮」等數個公民團體站街頭宣傳。（曙光花蓮提供）

    2025/06/26 05:30

    「石來運轉」集結發聲 籲三階投同意罷免票守護民主

    〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮罷免藍委傅崐萁團體「曙光花蓮」等數個公民團體，廿八日（週六）將在罷免運動的起始點「石來運轉」舉行聯軍會師暨市集活動，邀請反共護台將軍邱衛邦、退役飛官徐柏岳（台灣鷹爸）、立委陳培瑜、台灣第一位女性國際棒球裁判劉柏君等人，以及眾所矚目的志工、退休老師葉春蓮（葉霸）、花蓮在地議員、店家、青年與志工們，共同為罷傅發聲。

    20多攤在地品牌攤車市集助陣

    罷免傅崐萁進入第三階段，將在七月廿六日舉行投票，罷免傅崐萁的團體從第二階段的「微光花蓮」下的各戰隊，進入第三階段就分成各罷傅團體，目前有「微光花蓮」、「曙光花蓮」、「花蓮重開機」、「台灣東社」、「裁傅自由」、「挺美小隊」等，還有民進黨議員張美慧、胡仁順、林則葹、無黨籍議員楊華美的團隊，罷傅團體百家爭鳴，各自在擅長的領域發揮罷免傅崐萁的創意。

    「曙光花蓮」指出，活動將廿八日下午五點到晚上九點，在「石來運轉」登場，當天除了在地十幾個民間自組的公民罷團前來參加，還有外縣市的罷團將前來一起誓師，邀請各領域的短講貴賓，還有廿多攤在地品牌的攤車，歡迎民眾帶黃紫色絲帶一起來，以正能量清除「傅能量」！

    「曙光花蓮」指出，花蓮在傅崐萁家族長期執政以來，資源分配不均、施政無方又用各種手段壓抑其他不同的聲音，製造對立與仇恨，並不斷利用這些方式長期掌握權力。廿三年來，中央補助超過二千億元，花蓮卻還是百業待興、百廢待舉，鄉親苦不堪言，這麼長的時間真的是受夠了。

    國民黨批搞對立 籲縣民反罷免

    國民黨花蓮縣黨部表示，東西部發展嚴重失衡，花蓮地區長期遭到漠視，重大交通建設跳票成家常便飯；嚴正譴責民進黨政府無視花蓮發展、欺騙花蓮鄉親，更譴責在花蓮搞對立、操弄罷免的政治勢力。呼籲十幾萬沒有參與罷免連署的縣民，務必站出來投下反對罷免的一票，反抗綠色權威，終止政治霸凌，為花蓮爭一條安全發展之路；要求民進黨停止一再羞辱花蓮人的行為，不要再閃躲，立刻出來跟所有花蓮人道歉。

    花蓮罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」等數個公民團體二十八日將在罷免運動的起始點「石來運轉」舉行聯軍會師暨市集活動。（記者王錦義攝）

    花蓮罷免傅崐萁團體「曙光花蓮」等數個公民團體二十八日將在罷免運動的起始點「石來運轉」舉行聯軍會師暨市集活動。（記者王錦義攝）

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