盧秀燕批中火挺藍委 罷團斥政治操作

市長盧秀燕（左）呼應藍營江啟臣等六立委批中火，勇於為台中發聲。 （記者廖耀東攝）

2025/06/26 05:30

感謝6立委推動「中火無煤」 公民團體指盧上任7年焚化爐未改善

〔記者蘇孟娟、黃旭磊／台中報導〕台中市三名國民黨立委的罷免案訂於下月廿六日投票，另三位藍營立委補件中，台中市長盧秀燕廿五日再打中火議題，她感謝同黨中市六名立委推動「中火無煤」，盧還意有所指強調，「投票給他們是值得的」、「他們守護我們，我們也要守護他們」；罷免藍委的公民團體則指出，盧秀燕上任已七年空氣沒換新，面臨罷免壓力又急著從中火進行政治操作，籲選民投下「同意罷免票」。

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抨擊賴總統團結十講 盧挨批抬聲量

此外，針對總統賴清德展開「團結十講」，盧秀燕先批賴總統只講「個人史觀」，昨再抨擊賴總統「只談遠古的長毛象」，應對焦民生疾苦；民進黨中常委、台中市議員陳淑華痛斥說，盧秀燕刻意拉抬自己聲量，卻迴避交代自己的史觀，只會用如長毛象這種膚淺的話術，模糊賴總統對台灣本土及國家認同的論述；同黨議員陳俞融也指出，台灣今年第一季經濟成長率超過五％，盧秀燕刻意忽略賴總統團結台灣、穩定經濟的用心，政治表演只為自己的大位鋪路。

罷團指拖延中火 藍委跟盧同陣線

罷免廖偉翔的中四罷團「展翅廢翔」與罷免黃健豪的中五罷團「斷健行動」，以及罷免羅廷瑋的中六罷團「敲羅行動」均指出，盧秀燕上任七年空氣沒換新，台中焚化爐未改善，只會卸責中火，甚至卡中火興建燃氣機組建照十五個月，拖延中火「以氣代煤」期程，台中藍委全跟盧同一陣線，面臨罷免壓力又急著從「祖傳選舉提款機（中火）」進行政治操作，令人看破手腳。

台電說，今年一月至今，中火較去年同期減煤近四○萬噸，中火努力不可抹滅，應受理性公評。

中火救罷免？罷團批盧秀燕擋燃氣是政治操作。 （記者蘇孟娟攝）

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