需上千選務員 台中罷免投票憂人手不足

「中四廢翔」等罷團在文心路呼籲選民投下罷免「同意」票。（記者黃旭磊攝）

2025/06/26 05:30

3選區設777個投開票所 「中四廢翔」擔心難覓足夠監察員

〔記者黃旭磊／台中報導〕中央選舉委員會公布訂於七月廿六日，舉辦台中市國民黨立委廖偉翔、羅廷瑋及黃健豪的罷免投票，廖偉翔所在南屯、西屯區公所，於本週公告徵求選務人員，相關人士透露「時間很短，正傷腦筋找不到人」，台中市選舉委員會初估這三個選區，將設七七七個投開票所，確實找人不易；公民團體「中四廢翔」也擔心己方人力不足，難覓足夠的監察員。

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南屯、西屯區公所 邀民眾踴躍報名

南屯及西屯區公所本週公告，邀請民眾踴躍報名參加第十一屆立法委員罷免案（台中市第四選區）投開票所作業，相關人士透露，兩區各需要上千名管理員，由於投票時間僅剩一個月，擔心人手不足。

罷團憂監察人力無法與對手陣營相較

依照選罷法規定及選務慣例，投開票所選務人員由區公所找齊人力，監察員及備補監察員由各政黨推薦，而此次罷免人（中四廢翔）領銜及提議人，及被罷免人（立委廖偉翔等三人）需推薦監察人選以示公平，罷團憂心人力無法與對手陣營相較，難以找到且推薦足夠的監察員。

提議、領銜或被罷免人 應提出名冊

民進黨台中市議員何文海表示，南屯區一○七個投開票所，各所要有「內監」及「外監」，也就是在票所內外監票人員，依照選舉罷免法第七條規定，罷免提議人、領銜人或被罷免人，應提出推薦監察員及備補監察員名冊，服務處也正在幫罷團找人。

「中四廢翔」發起人杜承哲醫師說，此次罷免選務跟選舉選務不同，監察員需由罷團推薦名冊、不少志工擔憂身分曝光，相對來說，國民黨是百年大黨不缺選務人才，呼籲市府及選務機關嚴守中立，讓投票順利進行。

台中市選舉委員會表示，三區罷免投票初估有七七七個投開票所，各所配置主任管理員及主任監察員各一人，需由現職公教人員擔任，五名管理員需超過三分之一為公教人員，還有一名警衛員（警察擔任），另由罷免領銜人及被罷免人各推薦一名督察員，估計一個投票所，要有十名人力。

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