二二八「被消失」78年 林茂生死亡宣告裁准

台灣第一位留美博士林茂生，在二二八事件期間疑遭特務帶走，從此人間蒸發至今七十八年音訊全無，其家族成員今年五月向台北地院聲請死亡宣告獲裁准。（取自維基共享資源）

2025/06/26 05:30

〔記者楊綿傑、張文川／台北報導〕台灣第一位留美博士林茂生，在二二八事件期間疑遭特務帶走，從此人間蒸發至今七十八年音訊全無，其家族成員今年五月向台北地院聲請死亡宣告，盼將牽繫林家三代人的痛劃下句點；台北地院本月廿日裁准聲請，若公告後兩個月內無人陳報林茂生現尚生存，將正式宣告死亡。

林茂生博士生於一八八七年，是日治時期首位取得日本東大文學學士的台灣人，之後赴美國留學攻得哥倫比亞大學哲學博士學位，是台灣第一位留美博士。國民政府接收台灣時，林茂生擔任接收委員，負責台北帝國大學文政學部的部分，並任教於台大。校務之外，林茂生創辦「民報」針砭時政，卻於二二八事件時期被黑衣人帶走。

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台灣首位留美博士 遭特務帶走音訊全無

其孫輩林承志說，台灣光復時，祖父曾在台北中山堂主持光復大會，並發表慶祝光復文，內容提及「其一，則發現我是人，是自然之人，從來處於帝國主義之下，我不是人，我不是自然之人…」，文中的「自然」就是「自由」。但林茂生卻在他所認為「民主自由」中被淹沒，因為針砭時政，遭特務帶走，全家被列入黑名單。

林承志提到，黑名單造成在國外的家族成員回不了台灣，在台灣的家族成員也出不去，直到解嚴後一九八八年才獲解禁，已故的二伯父林宗義（台灣腦神經精神醫學先鋒）返台，並擔任二二八平反活動的召集人。

林承志指出，從「大溪檔案」可知，祖父被列「陰謀叛亂，鼓動台大學生暴亂」、「強力接收國立台灣大學」、「接近美國領事館，企圖由國際干涉，妄想台灣獨立」三大罪名，但卻沒有任何審判紀錄，目前家族正在蒐集資料揭櫫於世，讓台灣人了解更多歷史真相。

林茂生家族成員上個月向法院聲請宣告林茂生死亡，林承志說，六月二十日獲台北地方法院裁定書，今年八月二十日前若未有人提出異議或其他事證，將正式宣告祖父死亡，為林家三代糾結多年的傷痛劃下句點。

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