收取50多萬紅錢 海巡隊員洩軍機起訴

海巡署南區機動隊李姓隊員涉嫌洩漏軍機，被高雄高分檢提起公訴。（記者鮑建信攝）

2025/06/26 05:30

〔記者鮑建信、洪臣宏／高雄報導〕海巡署南區機動隊李姓隊員涉嫌洩漏海巡執行勤務和飛彈射擊區域等軍機，收取中國情治單位報酬五十多萬元，高檢署高雄分署前天依刑法外患罪、違反國安法等罪提起公訴。

觸犯國家安全法、刑法外患罪等

據了解，去年間，高雄地檢署接獲憲兵司令部基隆憲兵隊情資，指海巡署南部地區機動海巡隊警職李姓隊員，疑投資失利急需用錢，向地下錢莊借錢，被對岸情治單位綽號「TONY」男子吸收，允諾蒐集、刺探軍機。

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辦案人員擴大清查後，去年九月中旬搜索李員住處等四處據點，帶回可疑證物，因李員供詞避重就輕，觸犯國家安全法等，涉案情節重大，聲請法院羈押獲准；李員在押期間始改口坦承犯行，檢方下令五十萬元交保候傳。

不過，檢方全面清查李員涉嫌洩漏的機密文件，部分屬於二審管轄，因此在今年三月間改由高雄高分檢接辦。高雄高分檢指出，李員自二○二二年九月間起、至二○二四年被查獲止，涉嫌以每三個月獲得台幣六萬元，及年終獎金等報酬，總共五十餘萬元，涉嫌洩漏台菲海域任務艦與飛彈射擊警戒區域示意圖等軍機。

海巡署發布新聞稿表示，李員遭裁定羈押時，立即召開考績會核定停職，李員交保後已主動離職。

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