積欠債務借貸 遭中國情治人員吸收 前海軍上士淪共諜 高院判刑2年2月

前海軍士官陳毅閔欠債竟淪為共諜，5度洩漏國軍機密牟利，高等法院依陸海空軍刑法的「交付軍事機密罪」判刑2年2月，犯罪所得均沒收。（記者楊國文攝）

2025/06/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕前海軍陸戰隊上士陳毅閔在服役期間因積欠債務，透過網路廣告找借貸，遭中國情治人員吸收，涉嫌五度交付海軍相關資料，獲利十七萬元。高等法院認定陳男涉兩度交付軍事機密給中方，獲利八萬元，考量他自白認罪給予減刑，依陸海空軍刑法「交付軍事機密罪」，判陳男二年二月，犯罪所得八萬元沒收；陳另外雖三度交付軍事資料獲取九萬元報酬，因非機密資料，獲判無罪。可上訴。

5度交付海軍機密資料 獲利17萬元

高檢署調查，陳男二○一四至二○二三年間入伍服役，因積欠債務，二○二二年間，他透過通訊軟體聯繫網路借貸，不久，操中國口音男子「張先生」主動和陳接洽，獲悉陳是海軍上士身分後，向陳宣稱，只要交付軍中機密資料，每筆可賺取數萬元報酬。

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陳認為有利可圖，竟以「上級督導」為由，向軍中同袍取得軍事機密等級文書的電子檔，再列印成紙本，於二○二三年二月中旬攜出營區，拍照傳送給「張先生」。「張先生」同年三、五月各匯款二萬、六萬元至陳妻帳戶。

另外，陳二○二二年四月、六月及十月間，共三度拍攝軍事機密資料後傳送給「張先生」，各獲得三萬元共九萬元報酬，前後獲取不法所得共十七萬元。

高檢署依陸海空軍刑法、違背職務收賄等罪起訴陳。高院審理認定，陳在偵、審時均自白犯罪，予以減刑，考量他已婚育有兩名子女、擔任貨車司機等情狀，依陸海空軍刑法第廿條「交付軍事機密罪」判刑二年二月。

關於陳被訴三度拍攝軍事資料傳給中方「張先生」牟利 ，高院認定，因不屬於機密資料或無法確認為機密資料，判陳無罪。

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