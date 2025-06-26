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    首頁　>　政治

    國台辦批賴：行台獨之實的自白

    國台辦發言人朱鳳蓮指稱，賴清德廿四日講話是「行台獨之實的台獨自白」，為強化台獨認同大肆鼓譟。（翻攝直播）

    國台辦發言人朱鳳蓮指稱，賴清德廿四日講話是「行台獨之實的台獨自白」，為強化台獨認同大肆鼓譟。（翻攝直播）

    2025/06/26 05:30

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕總統賴清德近日在「團結國家十講」第二講表示，「台灣派」和「中華民國派」團結反共，守護民主台灣，拒絕中華人民共和國侵略併吞。對此，中國國台辦昨聲稱，賴清德講話是「行台獨之實的台獨自白」，台獨是絕路，台灣前途在於「國家統一」；民團駁斥，台灣前途不是由中華人民共和國決定，而是台灣人民決定。

    國台辦發言人朱鳳蓮指稱，賴清德廿四日講話是「行台獨之實的台獨自白」，為強化台獨認同大肆鼓譟。賴的講話中重彈台獨舊調，刻意曲解歷史，妄圖製造仇恨與不滿，加劇島內撕裂，凝聚反中抗中的社會氛圍，為其打壓在野力量，推動大罷免進行政治造勢。

    朱鳳蓮說，賴再次炒作兩岸互不隸屬的「兩國論」，刻意挑釁升高兩岸緊張，恣意抹黑兩岸交流合作。儘管兩岸尚未完全統一，但兩岸同屬一個中國，「兩岸同胞同為中國人」的歷史和法理事實，從未改變也不容改變。台獨是絕路，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興，只有共同推動兩岸關係和平發展，攜手推動國家完全統一，才是維護台海和平穩定和同胞福祉的康莊大道。

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