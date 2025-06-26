批雜質說 朱：賴的國家就是台獨

國民黨主席朱立倫昨主持中常會時發表談話指出，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，所以就是在純化台獨、清洗所有反對台獨的勢力。（記者劉信德攝）

2025/06/26 05:30

〔記者林欣漢、黃子暘、賴筱桐／綜合報導〕賴清德總統展開「團結國家十講」，國民黨主席朱立倫昨主持中常會時發表談話指出，賴總統的團結就是純化、清洗，賴總統的國家就是台獨，所以就是在純化台獨、清洗所有反對台獨的勢力。朱立倫強調，面對廿一世紀這麼嚴峻的反民主獨裁，所有反對自己成為雜質、反對台灣被政治清洗、政治純化及「清德工程」的國人，七月廿六日都要出來投下不同意罷免票。

斥「清德工程」是清洗、純化獨裁工程

朱立倫指出，全世界的獨裁者最喜歡純化、清洗，要清除一切反對的聲音，口中都會喊著要鍛鍊成鋼、要把雜質去除，現在全世界最純化的是北韓。過去大家已經是「其餘人口」，現在台灣大多數的是雜質，要被去除雜質，要消滅這些所有反對的力量。

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朱表示，賴總統做的不是團結台灣，不是團結國家，不是團結中華民國，是在進行「清德工程」，要清洗、清除、純化，賴總統打著民主的旗號，行獨裁之實，「清德工程」就是要純化成為一人一黨之私的獨裁工程。

朱說，中華民國建國到現在，最驕傲的兩個護國神山，一個是「德先生」民主，一個是「賽先生」科技，「清德工程」這一年來，先把大家驕傲的台積電、護國神山送走了，接下來又看到要把台灣的民主破壞、摧毀，這樣的「純化工程」跟所有獨裁者進行的政治大清洗一樣，透過大罷免、司法手段清洗所有在野黨，掃除所有他眼中的雜質，這是民主的悲哀。

曾代表國民黨參選總統的新北市長侯友宜昨也對賴的「雜質說」表示，團結台灣、團結中華民國，就是要包容所有人不一樣的聲音，既然要團結，怎麼會把人民選出來的立委變成是雜質，要把它打掉呢？團結要學會包容、放下，大家全心全力攜手往前走。

侯說，立委是人民一票票選出來的，雖然可能有不同意見，但不能否定說對方是雜質，他也不會如此批評與他意見相左的市議員。

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