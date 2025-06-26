為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    提團結十講用意 賴：盼直視中國威脅

    總統賴清德啟動「團結國家十講」，強調是因為中國扭曲台灣的歷史，他有責任、義務要講清楚。（資料照，總統府提供）

    總統賴清德啟動「團結國家十講」，強調是因為中國扭曲台灣的歷史，他有責任、義務要講清楚。（資料照，總統府提供）

    2025/06/26 05:30

    強調不是針對在野黨 中國扭曲台灣歷史 有責任要講清楚

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德啟動「團結國家十講」，前兩講內容都受到在野黨質疑，賴昨天強調，不是要針對在野黨，而是因為中國扭曲台灣的歷史，他需要講清楚歷史真相與台灣主權定位；若願意直視中國日益嚴重的威脅，便能明白其用意及重要性，在相同事實基礎上團結一致、共同堅定對外。

    民進黨昨召開中常會，據轉述，黨主席賴清德談到，「團結國家十講」根基於台灣是民主的國家，因為是自由民主的國家，所以國家的主人們，對於國家大事絕對有「知」的權利。希望透過直接面對社會大眾，讓更多民眾了解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚共識、團結國家。

    盼全民團結一致 共同堅定對外

    賴清德解釋，相信只要真的用心了解國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。他並預告，接下來的演講會在他受邀出席的活動中陸續舉辦，週日（廿九日）將進行第三講「憲政體制」。

    此外，中常會臨時動議階段，由新聞部主任吳崢報告中國對台工作，分析中國未來在國際上的法律戰、以及歷史的論述戰。他說明，中國將以對日抗戰勝利八十週年、聯合國成立八十週年、台灣光復八十週年為論述基礎，扭曲歷史、偷換概念，意圖抹去中華民國的存在。

    賴回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

    民進黨全代會將於本週六（廿八日）登場。賴清德表示，民進黨是對內擁有民主程序可以多元競爭、對外則團結一致的政黨，他將報告這一年來的工作成果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播