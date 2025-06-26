提團結十講用意 賴：盼直視中國威脅

總統賴清德啟動「團結國家十講」，強調是因為中國扭曲台灣的歷史，他有責任、義務要講清楚。（資料照，總統府提供）

2025/06/26 05:30

強調不是針對在野黨 中國扭曲台灣歷史 有責任要講清楚

〔記者陳政宇／台北報導〕總統賴清德啟動「團結國家十講」，前兩講內容都受到在野黨質疑，賴昨天強調，不是要針對在野黨，而是因為中國扭曲台灣的歷史，他需要講清楚歷史真相與台灣主權定位；若願意直視中國日益嚴重的威脅，便能明白其用意及重要性，在相同事實基礎上團結一致、共同堅定對外。

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民進黨昨召開中常會，據轉述，黨主席賴清德談到，「團結國家十講」根基於台灣是民主的國家，因為是自由民主的國家，所以國家的主人們，對於國家大事絕對有「知」的權利。希望透過直接面對社會大眾，讓更多民眾了解，台灣當前面臨的嚴峻情勢，以及政府的立場與因應作為，才能凝聚共識、團結國家。

盼全民團結一致 共同堅定對外

賴清德解釋，相信只要真的用心了解國家現在遭遇的各種挑戰，尤其是願意直視中國日益嚴重的威脅，便能清楚明白「團結國家十講」的用意跟重要性，且在相同的事實基礎上，團結一致，共同堅定對外。他並預告，接下來的演講會在他受邀出席的活動中陸續舉辦，週日（廿九日）將進行第三講「憲政體制」。

此外，中常會臨時動議階段，由新聞部主任吳崢報告中國對台工作，分析中國未來在國際上的法律戰、以及歷史的論述戰。他說明，中國將以對日抗戰勝利八十週年、聯合國成立八十週年、台灣光復八十週年為論述基礎，扭曲歷史、偷換概念，意圖抹去中華民國的存在。

賴回應，這正是他進行「團結國家十講」的原因，不是針對在野黨，是因為中國在國際社會上，一直要扭曲歷史，要抹去中華民國存在，他有責任、義務要講清楚。

民進黨全代會將於本週六（廿八日）登場。賴清德表示，民進黨是對內擁有民主程序可以多元競爭、對外則團結一致的政黨，他將報告這一年來的工作成果。

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