罷免羅明才 補件2040份 罷團遭黑道威脅 警政署長：嚴查嚴辦

新店罷團「拔羅波」領銜人吳柏瑋（中）到新北市選委會補件，議員陳永福（右）陳乃瑜（左）陪同。（記者翁聿煌攝）

2025/06/26 05:30

〔記者翁聿煌、李文馨／綜合報導〕發起罷免新北市國民黨籍立委羅明才的公民團體「拔羅波」，距離第二階段連署書達標門檻尚缺五六四份，領銜人吳柏瑋與罷團成員昨補送二○四○份補件數至新北市選委會。由於領銜人吳柏瑋日前傳出遭受黑道威脅，他昨天送件時強調無所畏懼，盼順利審核通過，趕上第一波罷免投票，讓新店民眾擁有免於黑道威脅的自由。

警政署長張榮興昨在立法院備詢時強調，警方立場一定嚴查嚴辦，並對罷團加強安全維護、建立聯繫管道，絕不容許恐嚇案發生；針對黑道疑介入罷免連署，新店罷團部分已有兩件立案，由檢察官指揮，警政署依法偵辦。內政部長劉世芳也說，內政部保障言論自由，只要違法，一定會嚴正執法。

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領銜人吳柏瑋強調無所畏懼 盼讓新店民眾免於黑道威脅

吳柏瑋日前在臉書發布「不自殺聲明」，昨天上午由民進黨新北市議員陳永福、陳乃瑜陪同前往新北市選委會遞交補件連署書。他表示，中選會告知二階需要補件後，他接到許多地方人士的「關心」，希望罷免案到二階為止，他感到人身安全受威脅，因此公開發表不自殺聲明。

吳柏瑋強調，他無所畏懼，協助罷團完成補件及送件，希望趕上七月廿六日和其他罷免案一起投票，讓新店民眾擁有免於黑道威脅的自由。

不過中選會昨天表示，羅明才罷免案查對期限為八月四日前；至於罷免投票日期，須經過中選會委員會審定，下次開會日期為七月十八日，新北市選委會與中選會均依法辦理。

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