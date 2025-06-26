罷免投票倒數30天 罷團、藍營互告抹黑

花蓮罷傅團體昨針對網路抹黑言論提告。（記者王錦義攝）

2025/06/26 05:30

〔記者王錦義、劉宛琳、洪美秀、王定傳／綜合報導〕第一波國民黨立委罷免投票進入倒數卅天，昨天共有三起罷團與國民黨民代的互控抹黑，包括罷免傅崐萁團體控告國民黨花蓮縣議員吳建志，立委鄭正鈐、陳玉珍等人控告罷團等，罷免戰也逐漸加溫。

花蓮罷傅志工 告議員吳建志

吳建志日前在臉書發文，指控罷免傅崐萁的志工有領薪八萬元，罷免傅崐萁團體微光昨在四名議員陪同下，到花蓮警分局告發吳建志涉嫌違反社維法及選罷法。副領銜人潘文欽說，國民黨一直看不起民間罷團及公民的聲音，志工都有自己的工作，花自己的空閒時間來支援，並不是像吳建志所指的說有領錢。對於這種錯誤謠言貶低民主活動，要提告來阻止選舉抹黑的歪風。

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鄭正鈐告新竹罷團三罪

吳建志回應，他引用相關媒體報導，是在行使民代的監督職責與言論自由，為何罷免行動可以有這麼強大、密集、有系統的動員？背後是否有政黨與外圍資源在操盤？

立委鄭正鈐昨召開記者會，控訴民進黨以匿名吹哨者的角色，用變聲錄音帶播放諸多對他的不實指控，包括誣指他涉及國安機密外洩、向中資借錢、濫用公務車及接受廠商不正當利益等罪名等，以及他提供給中國的墨寶被綠營側翼嘲笑不是書法家，這些抹黑子虛烏有，他絕不姑息，昨赴北檢提告違反選罷法、加重誹謗、變造文書等三罪。

新竹市雙罷總部發言人林志潔回應，她告發鄭違反國安法、反滲透法、和不當中共聯繫，以及涉及低薪高報助理費用等，都有證人證物。鄭要自清，只要出示微信紀錄和寄給國台辦的墨寶檔案，出示助理薪資單、勞健保單即可。

陳玉珍告發北市5罷團

另外，立法院國民黨團日前開記者會指，連署罷免全國卅一名藍委有不符規定情形者高達十五萬份，包含偽造、死亡及重複連署等；國民黨立院黨團副書記長陳玉珍昨代表國民黨赴台北地檢署，告發罷免國民黨台北市立委的五個罷團，涉違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌。

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