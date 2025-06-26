陳瑩批朱「報復性假罷免」 謀殺台灣民主

國民黨中央黨部組發會專委李得全涉連署造假遭約談。（記者王定傳攝）

2025/06/26 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕檢調偵辦民進黨籍原住民立委陳瑩罷免案疑涉偽造提議書，昨約談國民黨中央組發會副主委兼選動部主委黃碧雲及專委李得全。對此，陳瑩昨抨擊，國民黨主席朱立倫主導的報復性「假罷免」，是對原住民立委席次的惡意獵殺，對台灣民主的公然謀殺。

陳瑩透過聲明表示，國民黨發動的罷免連署，竟公然盜用一九三位已故長輩的名冊，偽造連署，這不僅是對民主的滔天罪行，更是對原住民族尊嚴與祖靈的無恥踐踏。

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陳瑩說，檢調已傳喚國民黨組發會涉案人士，證實這場騙局與黨中央運作脫不了關係；誰敢盜用逝者身分？誰有能力偽造如此龐大個資？若朱立倫是幕後操盤黑手，請立即公開所有資料、交出涉案名單，給社會一個交代，別再讓基層黨工背黑鍋，更別用「司法迫害」的謊言掩蓋罪行，「我要正告國民黨：原住民族絕不是你們政治報復的棋子」！

民進黨團昨也召開記者會，由黨團幹事長吳思瑤回顧，國民黨造假、偽造民意之所以這麼理直氣壯，成為其組織文化，或許可回溯到二○一八年由國民黨郝龍斌發起的公投案，當時的死亡連署為一萬一五三四件、不合格率卅六．四％。她強調，司法偵辦的核心是證據，而非政治，希望國民黨別亂帶風向。

民進黨立委林俊憲說，台北、新北、台南、宜蘭也有發生偽造連署情況，共有五十九人被檢方起訴、緩起訴七十四人，這是國民黨由上而下指揮的系統性犯罪。

兼任民進黨新北市黨部主委的立委蘇巧慧也批評，國民黨不僅對不起自己的黨員，更對不起年輕人，因為國民黨把黨員資料拿來偽造連署，還叫年輕人出來頂罪，「如果不道歉、就再見」。

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