罷免陳瑩涉死亡連署》國民黨組發會副主委黃碧雲、專委李得全訊後請回

國民黨中央黨部組發會副主委黃碧雲（記者王定傳攝）

2025/06/26 05:30

〔記者王定傳／台北報導〕罷團推動罷免民進黨立委陳瑩，但送進中選會的第一階段提議人名冊有高達一八五份死亡連署，即使補件仍有八件死亡連署，合計一九三份，且有姓名、身分證字號錯誤等情形，民進黨發言人吳崢因而告發罷團涉造假；台北地檢署獲報後，指揮調查局北機站蒐證，懷疑國民黨中央組發會副主委黃碧雲、專委李得全涉案，昨以違反個人資料保護法及刑法偽造文書罪嫌被告身分約談兩人進行查證，訊後均請回。

一階死亡連署185份、補件仍有8件

據查，罷免陳瑩案的領銜人為福定．多諾，他送交給中選會的第一階段提議人名冊二五七六份，裡面竟有一八五件死亡連署，扣除不具平地原住民身分、錯誤資料後，符合規定人數為一七四九件，不足三五二份，即使補件仍有八份死亡連署，兩次送件合計有一九三份死亡連署，姓名、地址及身分證字號錯誤更高達四四○件。

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經福定．多諾兩次送件，因符合規定的人數共二五八七人已達法定提議人數，陳瑩罷免案遂進入第二階段連署，但他卻未在五月底法定期限內送件，中選會遂宣布不予受理；不過，民進黨早在今年三月初就發現該罷免案第一階段連署有問題，由吳崢前往北檢告發，檢方獲報指揮北機站蒐證，經向中選會調取資料及筆跡鑑定確認有偽造情形。

據了解，檢調偵辦國民黨所推動的罷免民進黨區域立委涉造假連署案，發現領銜人大多是掛名，實際由地方黨部操盤，甚至抄黨員名冊作弊，但陳瑩是平地原住民立委，選區遍及全國；經追查，陳瑩罷免案背後疑有組發會身影，黃碧雲及曾任國民黨原民會執行長、現為組發會社會部專委的李得全，疑為「承上啟下」角色。

檢調並發現，陳瑩罷免案雖無地方黨部的角色，但疑有民代介入跡象，昨因而約談兩人查證，釐清是否知悉、授意或參與造假等情形；據悉，黃、李均稱未涉入此事。另，陳瑩今年五月曾赴士林地檢署控告福定．多諾，士檢仍在偵辦中。

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