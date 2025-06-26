涉造假連署 羅明才辦公室主任劉時郡、繆維蕙收押

國民黨立委羅明才的服務處主任繆維蕙（見圖）、劉時郡昨被收押。（資料照）

2025/06/26 05:30

林姿伶20萬交保 檢方追查幕後主使者

〔記者王定傳、翁聿煌／綜合報導〕台北地檢署偵辦罷免民進黨籍新北市議員陳乃瑜涉造假連署案，發現國民黨立委羅明才新店服務處幹部涉嫌夥同里長等人，利用里民出遊所填個資，偽造連署數百份，前天指揮調查局新北市調處發動搜索，並約談羅的服務處三名主任劉時郡、繆維蕙、林姿伶及助理陳穩圓、罷免案領銜人、里長共九人，訊後依違反個人資料保護法及刑法偽造文書等罪嫌收押劉、繆兩人，林廿萬元交保。

據查，罷免陳乃瑜案領銜人曾濬送交給中選會的第一階段提議人名冊中，有一○九份死亡連署，姓名、地址或身分證字號錯誤等情形更高達六三七份，檢調今年三月接獲網紅四叉貓告發後追查及鑑定筆跡，發現部分提議人確有遭冒名提議情事，更進一步追出羅明才新店服務處三名主任涉案。

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助理等4人交保

據了解，劉時郡是本案中的靈魂角色。檢調懷疑，劉等四人涉夥同里長等利用里民出遊所填個資，偽造假連署，前天搜索羅明才新店服務處等地，並約談這四人與曾濬、陳乃瑜案備補領銜人蕭賜聰、新店區中正里長辜鳳琴、張北里長鄭富濃、福民里長盧浩賢共九人到案，訊後收押劉時郡、繆維蕙，林姿伶廿萬元交保，助理陳穩圓及曾濬各十萬元交保、辜鳳琴及鄭富濃各八萬元交保，盧浩賢及蕭賜聰請回，將持續追查幕後主使者身分。

檢調全力偵辦羅明才辦公室涉嫌造假連署的同時，昨天也是罷免羅明才二階連署補件的送件日，「拔羅波」領銜人吳柏瑋帶領，補送二○四○份補件數至新北市選委會，是門檻缺額五六四份的三．六倍。

新北市選委會表示，收件清點確認連署書的補件份數後，將彙整資料建檔，並送往新店戶政事務所查核，等戶所查核完畢，結果將呈報中選會。

罷免羅明才團體「拔羅波」領銜人吳柏瑋（左2）昨由議員陳永福（右）、陳乃瑜（左）陪同，到新北市選委會補件。（記者翁聿煌攝）

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