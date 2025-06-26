漢光演習首度軍民結合 大賣場將避難演練

今年「漢光四十一號」實兵演習預計將持久作戰、灰色地帶襲擾納入想定情境，國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，透過貼近生活的情境，提升民眾自我保衛意識。圖為2023年台北市萬安46號演習防空避難演練。（資料照）

2025/06/26 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今將召開「全社會防衛韌性委員會」會議，為七月「國家團結月」為主軸的「漢光四十一號演習」及軍民結合的「城鎮韌性演習」揭開序幕。因應國際情勢，漢光演習預計將持久作戰、灰色地帶襲擾納入想定情境，國防部、內政部將結合大型賣場進行避難演練，透過貼近生活的情境，提升民眾自我保衛意識。

持久戰、灰帶襲擾 納想定情境

今年漢光演習首度從五天延長至十天九夜，城鎮韌性演習則整合民安、萬安演習，並加入關鍵基礎設施演習，搭配漢光在七月十五至十七日，於北中南分別展開演練，十五至十八日也將在台灣本島、離外島共七個地區進行防空操演。值得注意的是，國防部、內政部也將結合大型賣場進行避難演練，讓民眾以貼近生活情境的演習，提升自我保衛意識。

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國防官員說明，此次演練有三大特色，首先，延續去年的實況、無腳本演練之外，會將中國「灰色地帶衝突襲擾」、持久戰納入想定情境推演。該官員強調，自二○二二年八月時任美國眾議院議長裴洛西訪台，中國灰帶襲擾已成常態，台海作戰也從制空制海的登陸作戰，演變成「沒有炮聲的戰爭」，如何對應中國認知戰、網攻，或以重要軍售、總統重大演說為由升高衝突恫嚇台灣，都會成為演練實況。

該官員也說，自烏俄戰爭爆發以來，戰爭已經不分平時戰時，也不分敵前敵後，起初全球都認定烏克蘭只能打三天、撐不過一週，但如今已超過三年，因此這次漢光也依現代戰爭經驗，將持久作戰納入想定，漢光演習從五天四夜延長到十天九夜，透過不分晝夜的不停歇演練，模擬真實作戰情形，並培養社會持續運作的韌性、國家的團結。

國防官員也表示，第二，過去演習以明星部隊進行火力展示，漢光四十一號演習則採實兵演練，在哪裡召集就在哪裡佈線，讓官兵在負責區域實地操演、熟悉戰場；第三，我國已經成立新興兵力，有M1A2T戰車、海馬士多管火箭系統（HIMARS）、岸防巡航飛彈系統（CDCM），將透過實境運作讓全國人民知道「納稅錢沒有白花」，展現國軍如何運用購入的武器精實戰力。

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