美精準打擊伊朗 顧立雄：傳遞捍衛核心利益訊號

國防部長顧立雄25日在立法院答詢說，美軍精準打擊伊朗並非單純「秀肌肉」，而透露出「一旦觸及其核心利益，就會出手」的關鍵訊號；而印太的和平穩定，完完全全是美國的核心利益。（圖取自國會頻道）

2025/06/26 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕以伊達成停火協議，美軍日前針對伊朗三處地下核設施實施精準打擊，被視為實力展現。國防部長顧立雄昨於立法院外交及國防委員會答詢說，美軍此舉並非單純「秀肌肉」，而是傳遞「一旦觸及其核心利益，就會出手」的明確訊號，而印太的和平穩定，完全是美國核心利益。

印太和平穩定 美國核心利益

民進黨立委羅美玲詢問，美軍打擊伊朗核設施與過去介入中東戰爭、深陷泥淖的做法截然不同，目標是為摧毀核設施，並未意圖介入政權轉換，顯示美方「損及美國利益、安全，就會出兵」的態度。她詢問，若台灣有事，美國是否可能採取行動協助？

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顧立雄回應，伊朗濃縮鈾已接近武器等級的狀況，對美國而言是「不能容忍」的，一旦認定觸及其核心利益，自然會出手行動；但在出手之後，美國仍盼維持區域和平穩定。

顧說，美國長期將資源投注於印太地區，其戰略核心目標是防止戰事發生，重點在台海地區、南海與東海，至今美方持續以「嚇阻」方式實現戰略，主張「以實力帶來和平」。他強調，嚇阻不只是靠美國，而是包含第一島鏈國家集體協同，台灣當然也要強化自我防衛，成為嚇阻一環。

他舉例，日本已有前進部署，美軍也在菲律賓的基地部署相關反制武器，顯示美方可迅速展現戰力。當中國意圖實施「區域拒止」戰略時，美軍部署有助讓其攻台計算變得複雜，達成實質嚇阻的效果。

至於中共是否藉由國際焦點轉移加劇侵擾台灣？顧立雄說，六月廿二日後共軍在台海及印太區域行動並無出現異常增加的趨勢，據了解航艦皆已回到原部署位置，國軍皆有密切注蒐掌握。

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