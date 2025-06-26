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    美太平洋艦隊嚇阻任務納台》抗中戰略 專家：美具體落實到作戰層級

    美國太平洋艦隊司令柯勒近日公開證實，台灣已納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」範圍。（取自U.S. Pacific Fleet臉書 ）

    美國太平洋艦隊司令柯勒近日公開證實，台灣已納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」範圍。（取自U.S. Pacific Fleet臉書 ）

    2025/06/26 05:30

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國太平洋艦隊司令柯勒上週公開證實，台灣已納入太平洋艦隊的「嚇阻任務」範圍。對此，國防安全研究院戰略與資源所長蘇紫雲指出，這顯示美方已將「嚇阻中國侵略台灣」從戰略指導，具體落實到海軍作戰層級，亦呼應日本提出的「單一戰區」構想，強化整體印太聯防。

    呼應日「單一戰區」 強化印太聯防

    蘇紫雲受訪表示，外媒三月廿八日披露美國國防部在二○二五國防戰略發表前的「暫時國防戰略指導」中，將「嚇阻中國侵略台灣」列為首要任務，如今柯勒進一步宣布將台灣納入嚇阻區域，代表美軍已從政策、戰略一路推進到作戰計畫，形成具體軍事部署指導，可視為對日本「單一戰區」構想的落實和呼應。

    蘇指出，類似訊號也曾出現於駐韓美軍的動態中，顯示台海若有事，駐韓美軍亦將啟動行動支援，進一步證實台灣已明確列入美軍嚇阻任務架構。他認為，這是一連串聯動措施的一環，證明嚇阻與協防台灣的戰略正逐步落地。

    他分析，川普總統是老羅斯福「講話溫柔、手握大棒」邏輯的信徒，一方面口頭展現與中、俄、北韓領導人友好姿態，另一方面則透過國防部長、國務卿強化對台協防意志，令外界能看見美方戰略方向已明確轉向實質嚇阻。

    針對台灣在區域戰略中的角色，蘇紫雲說，日本推動的「單一戰區」概念，其核心正是圍繞台灣海峽。若台灣這塊印太「蛋黃區」落入中國手中，整個印太防線將出現致命破口。

    蘇紫雲並說，英國巡邏艦近日現身，加上柯勒提出嚇阻任務，中共軍機即派出七十幾架軍機在台海周邊騷擾，顯示中國「別人不能愛你」的恐怖情人邏輯。今年四月出發執行「高桅行動」任務的英國皇家海軍航艦威爾斯親王號，本月底即將抵達印太地區，屆時是否穿越台海捍衛自由航行權，將是展現對中嚇阻力的另一場精采大戲。

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