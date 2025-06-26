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    英外相：英將在南海、台海更多自由航行

    英國外交大臣拉米（David Lammy）24日在國會應詢證實，未來在南海、台灣海峽將可見到英國更多自由航行行動。（歐新社檔案照）

    英國外交大臣拉米（David Lammy）24日在國會應詢證實，未來在南海、台灣海峽將可見到英國更多自由航行行動。（歐新社檔案照）

    2025/06/26 05:30

    英新版「國家安全戰略」 凸顯南海、台海穩定對英國重要性

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國政府廿四日發布新版「國家安全戰略」（National Security Strategy），強調南海和台灣海峽在全球貿易與供應鏈的核心地位，凸顯區域穩定對英國的重要性。同日，英國外交大臣拉米也在國會證實，英國未來在南海和台海都將進行更多「自由航行」（freedom of navigation）行動。

    海軍巡邏艦史佩號 日前穿越台海

    中央社報導，曾訪問台灣的英國保守黨議員施蒙德在下議院指出，英國海軍巡邏艦「史佩號」（HMS Spey）日前穿越台海，以維護「在南海重要的國際航行自由」，不僅恰當且合法，詢問拉米英國未來是否將有更多類似行動？拉米答詢時給予肯定答覆。

    根據英國皇家海軍及相關單位的公開資訊，史佩號近日在日本、南韓一帶，包括東海水域，與美國、澳洲、日本、南韓等國共同操演後，往南航行，並於十八日穿越台海。廿三日，史佩號也與澳洲海軍驅逐艦「雪梨號」（HMAS Sydney）在南海南沙群島周邊水域，再次進行自由航行行動。

    根據歷來已獲英方證實消息，自二○二一年起即在印太地區常態部署的史佩號，在十八日前至少還有一次低調穿越台海，包括去年上半年。

    英國海軍艦隊指揮官伯恩斯廿四日在智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）的演說中指出，史佩號近日在台海、南海執行自由航行行動，並依循往例有盟友夥伴協同，相關行動符合「聯合國海洋法公約」（UNCLOS）。

    由英國最先進航空母艦「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的航艦打擊群，今年四月下旬自英格蘭啟程，對印太區域展開行動部署。二○二一年英國海軍執行類似部署時，「伊莉莎白女王號」航艦打擊群所屬巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond），也曾在當年九月穿越台海，引發北京強烈不滿。

    拉米在「國家安全戰略」公布同日，也就英中關係審查的結果，向下院說明對中政策，並強調英國對台灣長期立場不變，將持續深化台英貿易、教育及創新等領域強勁關係。

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