漢光41號演習 動員22000後備軍人

今年「漢光四十一號」實兵演習將召集二萬二千餘名後備軍人，其中二○六旅全旅動員驗證戰力。圖為去年二○三旅步二營教召。（資料照）

2025/06/26 05:30

顧立雄：與「國家團結月」扣連 展現防衛台灣的整備與意志

〔記者方瑋立／台北報導〕總統賴清德宣布七月為「國家團結月」，強調全民團結應對外部威脅。國防部長顧立雄昨表示，國軍將透過延長漢光四十一號演習實兵演練時間，進行縱深防衛與持久作戰驗證，強化整體防衛能量，「有充足的準備，台灣才會更安全」。

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顧：有充足準備 台灣更安全

顧立雄在立法院國防委員會受訪說，今年「漢光四十一號」實兵演習期間已由原先五天四夜擴展為十天九夜，操演內容涵蓋灰色地帶襲擾應處、國土防衛與縱深持久作戰，除了從事立即備戰操演外，還要加強二級戒備、一級戒備，最後再看整體行動模擬，配合各種狀況發布，讓各級部會進行演練。

206旅全旅動員 驗證教召戰力

顧立雄答詢時指出，今年包括編實動員、擴編動員等，總召集後備人數會高達二萬二千人，其中二○六旅全旅動員，召集後召員就進入本身作戰地境內戰術位置，主要目的是針對後備旅的「臨戰訓練」，即驗證被教召後，需花費多久時間恢復原有戰力。他強調，這與整個防衛作戰計畫有很大的連動性，因此必須進行實兵驗證。

顧指出，國軍會依據兵棋推演成果、聯合作戰要領與關鍵行動計畫，在漢光演習中進行務實驗證，展現防衛台灣的整備與意志，設計整體已與「國家團結月」扣連。

漢光演習期間將更容易出現於大眾視野，考量情報價值及軍民合作，對於國防部對拍攝有無指引和規範？國防部法律事務司長沈世偉中將說明，在「軍事營區安全維護條例」通過後，軍事營區已有明確定義，包括納入演習的區域、禁止行為皆會對外公告說明。目前相關子法正在辦理預告與準備。

沈舉例，在營區外朝營區內部測量、錄影、攝影、描繪等偵查行為，只要足以影響軍事營區安全，就會依法開罰；但如果只是軍事迷對著軍機起降拍攝，無刻意拍攝營區內敏感處所，並不構成違法。

顧立雄並說，經與行政院溝通，目前該條例仍有三個子法要公告，預計八月一日起實施。

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