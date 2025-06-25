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    接任日台交流協會會長 隅修三：日台關係現處於最佳狀態

    日本台灣交流協會廿三日宣布，由前東京海上控股有限公司會長隅修三接棒大橋光夫擔任會長。（圖：取自日台交流協會官網）

    日本台灣交流協會廿三日宣布，由前東京海上控股有限公司會長隅修三接棒大橋光夫擔任會長。（圖：取自日台交流協會官網）

    2025/06/25 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕日本台灣交流協會廿三日宣布，由前東京海上控股有限公司會長隅修三接棒大橋光夫擔任會長。隅修三表示，日台關係現在處於最佳狀態，他做為會長，將秉持「上善若水」精神，拓展、加深各領域的日台友情，為促進日台交流盡一己棉薄之力。

    隅修三表示，大橋光夫擔任會長一職長達十四年，在任期間對增進日台交流有巨大貢獻。他做為大橋光夫的後任，於今年六月二十日就任會長。

    秉持「上善若水」精神 加深各領域日台友情

    隅修三指出，他過去長年在工商領域與台灣互動，對於今後能夠為日台間包含工商界在內的多方面領域合作發展盡力，備感榮幸；他與家人日前私下造訪台灣時，感受到台灣豐富的自然與文化，以及台灣朋友對日本的溫情，於是再次下定決心致力於日台之間的合作。

    隅修三指出，對日本而言，台日是極為重要夥伴、珍貴的友人，共享必須傳承給後代的民主、自由及法治等基本價值，擁有緊密經濟關係，人員往來密切，協會今後也將進一步深化日本和台灣的合作與交流。

    隅修三強調，日台關係現在處於最佳狀態，去年度協會在台灣進行民調，針對「除了台灣之外，您最喜歡的國家」，有七十六％台灣民眾回答「日本」，且去年訪日台灣旅客達到六○四萬人次，創下歷史新高。

    隅修三說，他將秉持老子「上善若水」的精神，不與人相爭、不追求名聲，無私地全心投入工作，與協會全體職員團結一致，和日台相關人士攜手，拓展、加深各領域的日台友情，邁向新的境界，為促進日台間的交流盡棉薄之力。

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