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    駁盧秀燕「個人史觀」說 綠委反問：爭元首或自甘成特首

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤駁斥盧秀燕「個人史觀」說，反問盧若要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首？」（記者陳政宇攝）

    民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤駁斥盧秀燕「個人史觀」說，反問盧若要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首？」（記者陳政宇攝）

    2025/06/25 05:30

    〔記者李文馨、蘇孟娟、陳建志／綜合報導〕總統賴清德廿二日在首場團結國家十講援引舊金山和約，強調「中華人民共和國從未統治台灣任何一天」，台中市長盧秀燕卻質疑總統開講是「個人史觀」，未對焦世界重大議題。盧昨天兩度被問「史觀」說，均未再進一步回應；民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤反問盧，若要問鼎大位，「爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首？」

    賴總統廿二日在演講中提到，中國所聲稱「台灣自古是中國不可分割一部分」是錯誤的，台灣當然是一個國家，而且中華人民共和國從沒統治過任何一天。盧秀燕前天說，「總統有時間開講，講的卻是他個人的史觀」，似乎沒有對焦國人期待的世界重大議題，「希望總統能夠update（更新）。」

    吳思瑤對此反問，盧秀燕的史觀是什麼，台灣難道不是一個擁有土地、人民、政府及主權的國家嗎？盧如果想要問鼎大位，爭取的是中華民國的國家元首，還是自甘成為特區的特首呢？

    盧的批評嚴重違背歷史

    民進黨台中市立委何欣純強調，賴總統所言是事實也是史實，盧的批評嚴重違背歷史跟現實，讓各界好奇「盧市長的史觀是如何？」

    民進黨台中市議員周永鴻質疑盧秀燕連「台灣從未被中共統治」這個事實都不敢支持，難道她的史觀「update跟共產黨一樣？」

    台中市議會民進黨團總召王立任指出，從歷史觀點來看，先有中華民國、後才有中華人民共和國，賴總統陳述事實，盧秀燕的發言極不恰當。

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