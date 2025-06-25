「留島不留人」 桃園驚見統戰傳單

桃園市大溪區部分住家信箱，近日出現「留島不留人」的統戰宣傳單。（民眾提供）

2025/06/25 05:30

大溪警：已鎖定對象追查

〔記者李容萍、陳鈺馥／綜合報導〕桃園市大溪區中華路巷弄住家信箱近日出現疑似「中華人民共和國公告」傳單，以斗大字體寫著「留島不留人」、「一萬台幣換一元人民幣」等，內文還以「為慶祝台灣回歸祖國」開頭，當地居民估計，至少有數十份傳單被塞在信箱。大溪警分局昨表示，收到民眾報案後，已調閱周邊監視器鎖定對象追查，並報請桃園地檢指揮偵辦。

官員：國安局將進行查處

熟稔中共統戰的官員受訪表示，目前沒有民眾向陸委會檢舉類似案件，不論是不是惡作劇或有特定意圖，國安局將進行查處。

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有居民說，該文宣先提到祖國已收復台灣，再宣稱將實施新的貨幣兌換、不動產收歸政策；包括一萬元台幣只能換一元人民幣、所有私人土地及房屋全部收歸國有。還有一條「留島不留人」政策，指二千三百萬台灣人都將接受「祖國」政府安排，二年內遷往指定的「內陸」地區居住；還稱台灣將成為潛艇及戰鬥機基地管制區，任何國家船隻經過台灣海峽，都必須申請「祖國」同意。

文宣還說，「台灣地區」擁有兩位十九至四十歲男性的家戶，至少得留一位駐守在台灣的軍事管制區，服役五年後才能回「祖國內地」居住。

有人認為文宣是統戰，也有人認為是「反對大罷免方出手反串」。收到傳單的住戶石先生說，派出所警員已逐戶敲門詢問有無收到傳單，收了一疊回去。

對此，大溪警分局南雅派出所長孫獻徽表示，警方接獲報案即調閱周邊監視器發現特定對象，正追查其身分，全案已報請桃園地檢指揮偵辦，對散布謠言或不實言論者將依法究辦。

警方並呼籲民眾，接獲謠言或不實言論信件切勿恐慌，如發現類似信件或文宣，務必向警方報案。

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